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Осужденная за госизмену из-за фото со свадьбы назвала дело сфабрикованным

Антонина Зимина
Антонина Зимина (Фото: ziminaak / Facebook)

Осужденная за государственную измену жительница Калининграда Антонина Зимина, которую суд приговорил к 13 годам заключения, считает свое дело сфабрикованным. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат осужденной Михаил Баев.

«Моя подзащитная не признает вины и считает, что дело сфабриковано», — заявил адвокат. Он отметил, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

В Калининграде супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
Общество
Фото:Антонина Зимина / Facebook

В четверг, 24 декабря, Калининградский областной суд приговорил Зимину и ее мужа Константина Антонца к колонии, признав их виновными в государственной измене. Помимо лишения свободы, Зиминой назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Антонца приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Суд признал доказанным факт, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Зимину задержали в июле 2018 года. Член ОНК Москвы Александр Ионов, сообщал, что женщину арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву, где она содержалась в одиночной камере СИЗО «Лефортово». Ее супруга задержали в июле 2019 года по аналогичному обвинению.

Отец Зиминой ранее рассказывал, что уголовное дело связано с эпизодом на ее свадьбе в апреле 2015 года. Следователи считают, что супруги раскрыли информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на их торжестве, латвийским спецслужбам. Однако Константин Зимин утверждает, что сотрудник российских спецслужб сам публично говорил о месте своей работы. Кроме того, он раздавал визитки и фотографировался с другими гостями. В свою очередь, следствие полагает, что обвиняемые сами отправили представителям латвийской разведки фотографию сотрудника ФСБ, сообщив о его звании и должности.

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