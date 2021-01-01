Осужденная за госизмену из-за фото со свадьбы назвала дело сфабрикованным

Антонина Зимина (Фото: ziminaak / Facebook)

Осужденная за государственную измену жительница Калининграда Антонина Зимина, которую суд приговорил к 13 годам заключения, считает свое дело сфабрикованным. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат осужденной Михаил Баев.

«Моя подзащитная не признает вины и считает, что дело сфабриковано», — заявил адвокат. Он отметил, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

В четверг, 24 декабря, Калининградский областной суд приговорил Зимину и ее мужа Константина Антонца к колонии, признав их виновными в государственной измене. Помимо лишения свободы, Зиминой назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Антонца приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Суд признал доказанным факт, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.