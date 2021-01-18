Осужденная за видео со свадьбы россиянка написала Путину о помиловании

В декабре суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Она не признает вину

Антонина Зимина (Фото: ziminaak / facebook)

Антонина Зимина, которую Калининградский областной суд признал виновной в госизмене и приговорил к 13 годам колонии общего режима, написала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом РБК сообщил ее отец Константин Зимин.

По словам Зимина, его дочь «допекли» в СИЗО: «Без конца они приходят с обысками, камера одиночка, а они с обысками. Ну, это абсурд. Если они сами не занесут что-то туда, то и не пронесешь. Но это же не каждый день делается по два раза, вставай, поднимайся, выходи. И вот такие вот все выходки без конца».

Зимин сказал, что написание прошения не означает, что его дочь признала вину: «Нет, вины никакой у нее нет». «Еще у меня нет четких данных, что СИЗО вообще выпустило это письмо», — добавил он, отметив, что оно было написано в пятницу, 15 января.

РБК направил запрос в УФСИН по Калининградской области.