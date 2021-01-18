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Осужденная за видео со свадьбы россиянка написала Путину о помиловании

В декабре суд приговорил Антонину Зимину к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Она не признает вину
Антонина Зимина
Антонина Зимина (Фото: ziminaak / facebook)

Антонина Зимина, которую Калининградский областной суд признал виновной в госизмене и приговорил к 13 годам колонии общего режима, написала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом РБК сообщил ее отец Константин Зимин.

По словам Зимина, его дочь «допекли» в СИЗО: «Без конца они приходят с обысками, камера одиночка, а они с обысками. Ну, это абсурд. Если они сами не занесут что-то туда, то и не пронесешь. Но это же не каждый день делается по два раза, вставай, поднимайся, выходи. И вот такие вот все выходки без конца».

В Калининграде супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
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Фото:Антонина Зимина / Facebook

Зимин сказал, что написание прошения не означает, что его дочь признала вину: «Нет, вины никакой у нее нет». «Еще у меня нет четких данных, что СИЗО вообще выпустило это письмо», — добавил он, отметив, что оно было написано в пятницу, 15 января.

РБК направил запрос в УФСИН по Калининградской области.

Зимина была аспиранткой Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ), а позднее работала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова. Женщину задержали в июле 2018 года. 24 декабря суд вынес решение по делу Зиминой, помимо лишения свободы ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Ее муж Константин Антонец, также обвиненный в госизмене, был приговорен к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Осужденная за госизмену из-за фото со свадьбы назвала дело сфабрикованным
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Антонина Зимина

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Суд счел доказанным факт, что в 2012 году латвийские спецслужбы завербовали Зимину, когда она была за границей. Женщина собирала и передавала им информацию, представляющую государственную тайну, а затем привлекла к сотрудничеству со спецслужбами Антонца, на тот момент работавшего юристом министерства экономики Калининградской области.

По словам отца осужденной, уголовное дело в отношении супругов связано с эпизодом на их свадьбе в апреле 2015 года. Следствие сочло, что Зимина и Антонец раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на торжестве, и отправило им его фотографию. Однако Константин Зимин утверждает, что тот, выпив за праздничным столом, сам открыто говорил о месте своей работы, а также раздавал визитки и фотографировался с гостями, среди которых были родственники молодоженов из другой страны. Вскоре после свадьбы, когда фотографии и видеозаписи с нее попали в Сеть, ФСБ начала уголовное дело, говорил отец Антонины.

Зимина считает, что дело против ее сфабриковано. 11 января защита обжаловала приговор.

Авторы
Екатерина Костина, Наталия Анисимова
госизмена помилование Калининград приговор
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