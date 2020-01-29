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Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Альбомы с фото, сделанными заместителем коменданта концлагеря, передали историкам его наследники. До сих пор были известны только две фотографии из Собибора, уничтоженного в 1943 году после восстания заключенных
Презентациия «Коллекции Нимана о Холокосте и национал-социализме» (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор. Состоящая из нескольких сотен снимков коллекция, с которой несколько лет работал узкий круг исследователей, впервые представлена публике и передана в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне (United States Holocaust Memorial Museum, USHMM).

Переданная музею коллекция включает в себя снимки, сделанные бывшим заместителем коменданта Собибора Йоханнесом Ниманом, а также фотографии, на которых изображен сам эсэсовец, любивший фотографироваться, в том числе на рабочем месте. Среди снимков Нимана, которые передал историкам его внук, есть фотоотчет о поездке группы сотрудников концлагерей Собибор и Треблинка в Берлин и Потсдам, фотографии Нимана во время службы в Заксенхаузене, Собиборе и других лагерях, снимки с видами Собибора и бытовых сцен жизни лагеря, портреты охранников и снимки заключенных.

«Он нарушал подписку о неразглашении — фотографироваться на территории лагерей было строжайше запрещено. Но тщеславие брало верх: Ниман фиксировал будни нацистов», — отмечает Deutsche Welle. По данным издания, до обнаружения коллекции Нимана историкам были известны только две фотографии Собибора, полностью уничтоженного нацистами, после того как осенью 1943 года здесь произошло восстание заключенных под руководством пленного советского офицера Александра Печерского. Благодаря новым фотографиям исследователям удалось больше узнать о жизни в Собиборе и опознать некоторых охранников. На снимках с большой долей вероятности запечатлен и Иван Демьянюк, скончавшийся в 2012 году в доме престарелых в немецком курортном городке Бад-Файльнбах. После окончания войны бывшего солдата Красной армии, попавшего в плен к немцам и служившего охранником в нескольких концлагерях, а затем перебравшегося в США, пытались осудить за причастность к массовым убийствам, однако в силу ни один приговор так и не вступил.

Неизвестные фотографии из нацистского лагеря Собибор. Фотогалерея
Фотогалерея 

14 октября 1943 года во время восстания в Собиборе Ниман был убит одним из советских военнопленных. Части заключенных удалось бежать, остальных немцы уничтожили, а сам лагерь был стерт с лица земли. Оставшиеся же после Нимана фотографии были переданы нацистскими властями его вдове вместе со снимками траурной церемонии прощания с погибшими от рук повстанцев 11 эсэсовцами.

В июне 2019 года в Израиле умер последний участник восстания в концлагере Собибор — бывший солдат Красной армии, 96-летний Семен Розенфельд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Собибор, концлагерь
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