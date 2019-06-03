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В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.

Как уточняет портал Ynews, Розенфельд умер в медицинском центре Каплан в Реховоте. В последние годы он жил в доме престарелых в поселке Яд-Биньямин в Центральном Израиле. У него двое сыновей и пятеро внуков.

Розенфельд родился на Украине в Винницкой области. В 1940 году он был призван в армию, служил в артиллерийском полку. В 1941 году Розенфельд попал в окружение, был ранен и взят в плен в Минске. В 1943 году его перевели в лагерь «Собибор», откуда он бежал вместе с другими участниками восстания под руководством Александра Печерского. В 1990-е годы Розенфельд иммигрировал в Израиль.

Теги: Израиль, Собибор, смерть
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