В Ростуризме попросили вернуть деньги за аннулированные билеты в Китай

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова направила письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой дать авиакомпаниям рекомендацию вернуть туроператорам деньги за аннулированные билеты в Китай. Речь идет о вылетах в КНР с 24 января. Копия обращения Догузовой есть в распоряжении РБК.

Источник РБК в Росавиации подтвердил получение ведомством письма. В пресс-службе Росавиации от комментариев отказались

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