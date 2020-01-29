Общество , 29 янв, 17:10
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В Ростуризме попросили вернуть деньги за аннулированные билеты в Китай
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова направила письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой дать авиакомпаниям рекомендацию вернуть туроператорам деньги за аннулированные билеты в Китай. Речь идет о вылетах в КНР с 24 января. Копия обращения Догузовой есть в распоряжении РБК.
Источник РБК в Росавиации подтвердил получение ведомством письма. В пресс-службе Росавиации от комментариев отказались
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