СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке
В иракской провинции Анбар разбился самолет американских ВВС C-27 J Spartan. Об этом сообщает иракское агентство Alforat News без ссылки на источник.
По его информации, на борту находились четыре человека, все они погибли. Накануне, 28 января, о крушении самолета и гибели четырех членов экипажа писала Iraq Newspaper со ссылкой на корреспондента.
Ни иракские, ни американские власти пока не дали официальных комментариев.
Военно-транспортный самолет C-27 J Spartan был разработан консорциумом LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems). Вооруженные силы США получили его в рамках программы Joint Cargo Aircraft в 2007 году. Через пять лет ВВС США решили отказаться от закупок этих самолетов из-за сокращения бюджета. Их передали Береговой охране и Командованию специальных операций США. Береговая служба планировала использовать 14 таких самолетов, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поисково-спасательных операций.