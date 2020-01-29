СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

По данным иракских изданий, речь идет о самолете C-27 J Spartan, который принадлежит американским военным. Четыре человека, находившихся на его борту, погибли. Ни США, ни Ирак пока не дали официальных комментариев

самолет C-27 J (Фото: Francois Mori / AP)

В иракской провинции Анбар разбился самолет американских ВВС C-27 J Spartan. Об этом сообщает иракское агентство Alforat News без ссылки на источник.

По его информации, на борту находились четыре человека, все они погибли. Накануне, 28 января, о крушении самолета и гибели четырех членов экипажа писала Iraq Newspaper со ссылкой на корреспондента.

Ни иракские, ни американские власти пока не дали официальных комментариев.

Военно-транспортный самолет C-27 J Spartan был разработан консорциумом LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems). Вооруженные силы США получили его в рамках программы Joint Cargo Aircraft в 2007 году. Через пять лет ВВС США решили отказаться от закупок этих самолетов из-за сокращения бюджета. Их передали Береговой охране и Командованию специальных операций США. Береговая служба планировала использовать 14 таких самолетов, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поисково-спасательных операций.