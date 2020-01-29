СМИ сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу Голунова

По данным «Коммерсанта», следователи также допросят Игоря Ляховца — экс-заместителя отдела по контролю за оборотом наркотиков столичного УВД по ЗАО, который участвовал в задержании Голунова. СК будет просить об их аресте

По делу о превышении полномочий, по которому проходит потерпевшим журналист Meduza Иван Голунов, задержаны шесть человек, а не пять. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации газеты, шестой подозреваемый — Игорь Ляховец, заместитель ранее задержанного экс-главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы (ЗАО) Андрея Щирова. Meduza пишет, что Ляховец участвовал в задержании Голунова в июне 2019 года.

«Коммерсантъ» отмечает, что четверых подозреваемых 29 января допрашивают в центральном здании СК, а еще двое — Ляховец и Уметбаев — присоединятся к ним к вечеру, так как были задержаны за пределами Москвы. По данным издания, задержанных могут обвинить не только в превышении полномочий, но и в незаконном хранении наркотиков, а так же в фальсификации доказательств. Газета уточняет, что также проверяется информации о возможной фальсификации задержанными экс-полицейскими еще нескольких уголовных дел.

Кроме того, следователи рассчитывают выйти на других возможных подозреваемых в рамках уголовного дела о превышении полномочий: источник «Коммерсанта» предположил, что задержанные, которые ранее отказались от дачи показания, после заключения под стражу, о которой будет просить СК, могут изменить свое мнение.