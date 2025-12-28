Обезьяны в парламенте, шредер и плакат в крови: 10 значимых работ Бэнкси

Недавно Бэнкси представил новые граффити в Лондоне, они посвящены проблеме детской бездомности. Какие еще политические и социальные темы поднимал анонимный уличный художник в своих работах — в фотогалерее РБК

Фото: banksy / Instagram

Подавление протестов

В сентябре 2025 года на здании Королевского суда в Лондоне появились граффити, изображающие судью, который бьет лежащего протестующего. Плакат в руке демонстранта забрызган кровью. Работа была создана после массовых арестов на акции против запрета организации Palestine Action, которую власти Великобритании объявили террористической.

Работа парламента

Это не первый раз, когда Бэнкси критиковал власти Великобритании. В 2019 году на аукционе Sotheby's за $12 млн было продано его полотно, высмеивающее работу палаты общин британского парламента. Вместо депутатов на парламентских скамьях, галерее и в кресле спикера сидят шимпанзе и орангутаны.

Brexit

Фото: banksy / Instagram

В 2017 году в английском Дувре художник создал граффити, посвященные выходу Великобритании из ЕС. На них изображен рабочий, который сбивает одну из 12 звезд на флаге Евросоюза. Через два года работу закрасили белой краской. Бэнкси ответил, что это согласуется с его первоначальным замыслом — в день Brexit он хотел заменить рисунок другим (на фото справа).

Глобальное потепление

Творчество Бэнкси также обращает внимание на проблемы мирового масштаба. В 2009 году он создал лаконичное высказывание о глобальном потеплении на стене у лондонского канала, где часть фразы «Я не верю в глобальное потепление» скрыта водой. Поводом стал провал климатического саммита в Копенгагене.

Скандалы в католической церкви

В 2011 году в ответ на скандалы о сексуальном насилии в католической церкви он представил скульптуру Cardinal Sin («Смертный грех» или «Кардинал по имени Грех»). Она появилась в ливерпульской Галерее Уокера. Бэнкси переработал копию каменной скульптуры священника XVIII века, заменив лицо пикселизированными плитками.

Работы на Западном берегу

В 2005 году он создал серию граффити на разделительном барьере между Израилем и Палестиной, изобразив детей как главных жертв конфликта. Одна из таких работ — «Улетающая девочка».

«Девочка с воздушным шаром»

Воздушный шар стал одним из самых узнаваемых образов Бэнкси. Его самой известной работой считается девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар. В 2018 году работу продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $1,4 млн. С последним ударом молотка работа начала уничтожаться — в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги. Бэнкси объяснил, что картина должна была уничтожиться полностью, но этого не произошло из-за сбоя в работе шредера. Покупательница все же забрала картину, половина которой разрезана на полоски.

Антивоенные высказывания

Фото: banksy / Instagram

Бэнкси не раз обращался к антивоенной тематике. В конце 2023 года на юго-востоке Лондона появилась новая работа Бэнкси — три беспилотника на дорожном знаке STOP. Граффити украли спустя час после появления. Осенью 2022 года художник выполнил семь граффити на Украине. Для работ он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов.

Не только граффити

Фото: Matthew Horwood / Getty Images

В 2015 году художник открыл собственный парк развлечений неподалеку от Бристоля. Бэнкси назвал его Dismaland (dismay переводится как «уныние», «ужас»). В действительности это временная выставка стрит-арта, экспонаты для которой представили и другие современные художники. Материалы из парка были переработаны для создания убежищ для беженцев в Кале (Франция).