Путин одобрил гарантии прав участников добровольных пенсионных программ

Для негосударственных пенсионных фондов создадут фонд, из которого будут выплачивать компенсации до 1,4 млн руб. в случае краха или отзыва лицензии у НПФ. Следить за работой НПФ будет Агентство по страхованию вкладов

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России с 1 января 2023 года будет создана система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, он опубликован на портале правовых документов.

Система должна будет защитить права граждан, которые должны получать или получают пенсию из негосударственного фонда, гарантийными случаями считаются банкротство НПФ или аннулирование его лицензии.

В таких случаях заключившим договор с НПФ будут возмещены средства из фонда гарантирования пенсионных резервов, который формируется за счет ежегодных взносов негосударственных фондов и других источников. Фондом гарантирования резервов будет управлять Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Получить гарантированное возмещение могут участники системы или их правопреемники. При наступлении страхового случая АСВ в течение пяти дней обязуется проинформировать об этом участников системы.

Закон допускает, что гарантийное возмещение можно перевести в другой НПФ, для этого надо будет обратиться в Агентство по страхованию вкладов. На этапе накопления участникам системы будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы — 1,4 млн. руб. На этапе выплаты пенсий гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости. Фонды, участвующие в программе, должны делать отчисления в фонд гарантирования пенсионных резервов, за неисполнение этого требования им будут начислять пени. Фонды также могут пополняться из бюджета в случаях, когда это предусмотрено законом, и инвестировать средства участников системы

Контролирует деятельность негосударственных фондов и АСВ Банк России.

В России с 2014 года заморожены накопительные пенсионные счета граждан. Новые средства, отчисляемые от зарплат граждан, не поступают на индивидуальные счета граждан, а идут на выплаты страховых пенсий. В то же время граждане могут делать самостоятельные отчисления в выбранным ими НПФ.

В последние годы Минфин и ЦБ разрабатывали механизм, который стимулировал бы россиян самостоятельно откладывать на пенсию. Сначала это был индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), работа над которым шла с 2016 года. В 2019 году появилась концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП), который предполагал добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и вычеты для граждан. Ни один из механизмов до настоящего момента не был реализован. В 2021 году негосударственные пенсионные фонды начали обсуждать с регуляторами новую концепцию — трансформацию замороженной накопительной компоненты ОПС в добровольную стандартизированную схему (НПО). Одно из направлений дискуссий об этой системе — стимулирование за счет налоговых вычетов.

В июне на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов говорил, что ведомство ведет работу над законопроектом о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая будет предполагать ряд стимулирующих мер для россиян. По его словам, в первую очередь речь шла о налоговых стимулах. «Вопрос [государственного] софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения», — говорил тогда Силуанов, не раскрывая деталей будущей реформы. В мае начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская говорила, что законопроекты о софинансировании пенсий со стороны государства и переводе средств граждан (пенсионных накоплений) из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) планируется принять в едином пакете.