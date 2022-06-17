Силуанов рассказал о концепции стимулирования пенсионных накоплений

Минфин готовит налоговые стимулы для россиян в рамках новой системы добровольных пенсионных накоплений, сообщил РБК глава ведомства Антон Силуанов. Также рассматривается государственное софинансирование отчислений граждан

Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС)

Минфин ведет работу над законопроектом о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая будет предполагать ряд стимулирующих мер для россиян, сообщил РБК глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«‎Мы разрабатываем инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами. Это могут быть в первую очередь налоговые [стимулы]. Вопрос [государственного] софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения», — подчеркнул Силуанов, не раскрыв деталей.

О том, что Минфин и ЦБ собираются представить законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений в 2022 году, Силуанов говорил в начале февраля. В мае начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская уточнила, что законопроекты о софинансировании пенсий со стороны государства и переводе средств граждан (пенсионных накоплений) из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) планируется принять в едином пакете.

Речь, с одной стороны, идет о решении проблемы с замороженными с 2014 года пенсионными накоплениями: с этого времени новые средства не поступают на индивидуальные счета граждан, а идут на выплаты страховых пенсий. А, с другой стороны, о создании добровольного механизма, который бы стимулировал россиян откладывать на пенсию. Его Минфин и ЦБ разрабатывают уже несколько лет. Сначала это был индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), работа над которым шла с 2016 года. В 2019 году появилась концепция гарантированного пенсионного плана (ГПП), который предполагал добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и вычеты для граждан. Ни один из механизмов пока не дошел до реализации.

В 2021 году негосударственные пенсионные фонды начали обсуждать с регуляторами новую концепцию — трансформацию замороженной накопительной компоненты ОПС в добровольную стандартизированную схему (НПО). Последнее время идет дискуссия о стимулировании граждан делать такой переход, налоговых вычетах и необходимости софинансирования.