Пенсионному фонду на выплату пенсий выделили ₽1,5 трлн

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Правительство направит почти 1,5 трлн руб. Пенсионной фонду России (ПФР) на текущий и следующий годы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Мы сегодня направим Пенсионному фонду почти 1,5 трлн руб. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и следующем годах», — сказал Мишустин.

Он отметил, что средства также будут использованы на «специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума». Также из этих денег будут выплачиваться ежемесячные пособия инвалидам и ветеранам. «Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — отметил премьер-министр.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования, сделав их единым Социальным фондом. Он начнет работу с 1 января 2023 года. Целью объединения власти называют «повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес».

Кроме того, Социальный фонд сохранит преемственность всех выплат и обязательств. 15 декабря Мишустин назначил врио главы фонда Сергея Чиркова, который возглавил ПФР в июле 2022 года.