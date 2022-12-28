WSJ узнала о планах США ограничить въезд туристам из Китая из-за COVID

США могут скопировать опыт Японии и Малайзии по ограничениям в отношении туристов из Китая после резкого роста заболевших коронавирусом в стране. Японские власти указывали на тревожащее расхождение в данных о вспышке инфекции

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает введение новых ограничений для китайских туристов. Возможные меры изучаются на фоне вспышки коронавируса в Китае, снятия властями страны трехлетних запретов на въезд и резкого роста продаж авиабилетов из КНР. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

В Вашингтоне следуют советам экспертов в здравоохранении и консультируются с партнерами, заверил один из собеседников издания, однако никто из них не раскрыл содержание возможных ограничений. США могут перенять модели Японии и Малайзии по сдерживанию распространения коронавируса во время этой вспышки инфекции в Китае, указали при этом источники WSJ.

Издание напомнило, что туристы из Китая являются крупнейшим в мире источником доходов для туристической отрасли. Только за 2016 год китайские путешественники потратили почти $258 млрд — 20% от общих мировых расходов на туризм, следует из данных туристской организации ООН, приведенных на сайте Всемирного экономического форума.

В середине декабря посольство США в Китае приостановило выдачу виз, ограничившись «паспортными и экстренными услугами для граждан».

Японские власти постановили, что с пятницы, 30 декабря, все прибывающие из Китая будут обязаны проходить тестирование на COVID-19, в случае положительного результата будет положен недельный карантин в специальном учреждении. На коронавирус также протестируют путешественников, прибывших из КНР за последнюю неделю. Вместе с этим Токио не разрешит китайским авиакомпаниям нарастить число рейсов в страну, рейсы в Японию буду разрешены только из четырех аэропортов Китая, Гонконга и Макао.

Премьер Фумио Кишида указал, что происходящее в Китае остается сложным для понимания из-за расхождений в оценках заболеваемости между центральным и региональным правительствами, а также официальных и частных лиц: «Люди в Японии беспокоятся из-за этого».

В конце января празднуется китайский Новый год, в связи с чем ожидается рост числа путешественников из КНР, отмечает Nikkei. WSJ добавляет, что живущие за границей китайцы планируют на это время поездки в Китай.

Власти Китая долгое время применяли в борьбе с распространением коронавируса жесткие ограничения в рамках политики «нулевой терпимости», означающей суровые меры даже при небольшом распространении инфекции в отдельных районах. После протестов китайское правительство отменило многие ограничения, после чего показатели заболеваемости резко выросли. Демонстрации прошли после пожара в городе Урумчи, во время которого погибли десять человек. По данным газеты South China Morning Post, здание находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Власти города это отрицали.

В декабре COVID-19 заболели почти 250 млн жителей Китая (около 18% от всего населения страны), сообщили на закрытом заседании Национальной комиссии здравоохранения Китая, писал Bloomberg. По данным агентства, только за один день 20 декабря заболели 37 млн жителей Китая.