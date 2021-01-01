Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь

Никаких организованных фестивалей и концертов не будет, а заведения смогут работать только до 23:00

Фото: Андрей Любимов / РБК

Рестораны и кафе в новогоднюю ночь будут работать до 23:00, а катки закроются на час раньше, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24».

Также в новогоднюю ночь не будет никаких организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей, указал он. «Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий, к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», — сказал Немерюк.

Для проверки соблюдения ограничений работы кафе и ресторанов в столице проведут рейды, отметил Немерюк. «Это мы делаем и сейчас, большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются», — сообщил он, отметив, что штраф за нарушения «достаточно серьезный, от 300 тыс. до 1 млн руб.».

Катки в Москве 31 декабря будут работать до 22 часов, а 1 января возобновят работу по графику работы выходных.