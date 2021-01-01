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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь

Никаких организованных фестивалей и концертов не будет, а заведения смогут работать только до 23:00
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Рестораны и кафе в новогоднюю ночь будут работать до 23:00, а катки закроются на час раньше, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу «Россия 24».

Также в новогоднюю ночь не будет никаких организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей, указал он. «Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий, к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», — сказал Немерюк.

Для проверки соблюдения ограничений работы кафе и ресторанов в столице проведут рейды, отметил Немерюк. «Это мы делаем и сейчас, большое количество проверок проводится практически каждый день, в выходные они усиливаются», — сообщил он, отметив, что штраф за нарушения «достаточно серьезный, от 300 тыс. до 1 млн руб.».

Катки в Москве 31 декабря будут работать до 22 часов, а 1 января возобновят работу по графику работы выходных.

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Ограничения на работу ресторанов и клубов действуют в столице с 13 ноября и сохранятся до 15 января. Также на этот период в кинотеатрах, концертных залах и театрах число зрителей ограничивается 25% от общей вместимости заведения. Ранее мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники или ограничения по количеству людей при встречах власти вводить не будут.

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров, сообщил Собянин.  Также он рекомендовал всем столичным работодателям сделать 31 декабря нерабочим днем с сохранением заработной платы.

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