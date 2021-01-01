Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна

В него входит пакет помощи экономике на сумму почти $900 млрд, который законодатели и президент долгое время не могли согласовать. Ранее Трамп заявил, что не подпишет пакет мер, и требовал внести изменения в его положения

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает в том числе выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии, сообщает младший помощник президента Джадд Дир в своем Twitter. Это позволило избежать шатдауна.

«Президент подписал Закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей», — написал Дир.

Ранее в воскресенье группа из 11 сенаторов и членов палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него. «Если ваше неодобрение законопроекта о помощи в период COVID-19 помешает вам его подписать, пожалуйста, немедленно наложите на него вето. Вы четко изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто его поддерживает, действовать, пока не стало слишком поздно», — заявили они.

Проект бюджета предполагает финансирование работы правительства до сентября 2021 года и устанавливает выделение $1,4 трлн на это. В него также входит пакет экономических мер на сумму почти $900 млрд.