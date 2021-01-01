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Трамп подписал бюджет на 2021 год и избежал шатдауна

В него входит пакет помощи экономике на сумму почти $900 млрд, который законодатели и президент долгое время не могли согласовать. Ранее Трамп заявил, что не подпишет пакет мер, и требовал внести изменения в его положения
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, который предусматривает в том числе выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению, пострадавшему из-за пандемии, сообщает младший помощник президента Джадд Дир в своем Twitter. Это позволило избежать шатдауна.

«Президент подписал Закон о консолидированных ассигнованиях на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, для оказания чрезвычайной помощи и помощи в связи с коронавирусом, а также для других целей», — написал Дир.

Трамп отказался подписывать закон о новом пакете экономический помощи
Политика
Дональд Трамп

Ранее в воскресенье группа из 11 сенаторов и членов палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него. «Если ваше неодобрение законопроекта о помощи в период COVID-19 помешает вам его подписать, пожалуйста, немедленно наложите на него вето. Вы четко изложили свою позицию, и быстрый отказ от законопроекта позволит тем, кто его поддерживает, действовать, пока не стало слишком поздно», — заявили они.

Проект бюджета предполагает финансирование работы правительства до сентября 2021 года и устанавливает выделение $1,4 трлн на это. В него также входит пакет экономических мер на сумму почти $900 млрд.

Разногласия по поводу этого пакета стали основным препятствием для подписания бюджета. Сенат и палата представителей более месяца не могли прийти к компромиссному варианту, но на прошлой неделе конгресс все же одобрил новый пакет мер.

Однако финальный вариант не устроил Трампа, который отказался подписывать его, если не будут внесены изменения. Пакет предполагает выплаты большинству американцев в размере $600, а также дополнительные выплаты оставшимся без работы. Помимо этого, законопроект предусматривал расширение программа займов для малого бизнеса и новые выплаты авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу.

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Трамп отсрочил шатдаун правительства США
Политика
Дональд Трамп

Трамп назвал выплаты $600 «нелепо низкими» и потребовал увеличить их до $2 тыс. Он заявил, что законопроект в таком виде является позором и усомнился в том, что все конгрессмены его прочитали, так как он длинный и сложный. Он также полагает, что в проект закона были включены ненужные статьи расходов.

В своем заявлении после подписания бюжета Трамп, тем не менее, заявил, что ожидает от конгресса голосования в пользу отдельного законопроекта, увеличивающего выплаты. Голосования должно пройти в понедельник. Президент также призвал конгрессменов убрать из бюджета то, что он считает ненужными тратами и пообещал прислать им список положений, которые он считает необходимым убрать.

Для того, чтобы избежать шатдауна из-за задержки с бюджетом, Трамп вынужден был несколько раз подписывать указы о продлении финансирования правительства.

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп коронавирус поддержка экономики бюджет США
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