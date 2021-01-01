Трамп отказался подписывать закон о новом пакете экономический помощи

Президент США Дональд Трамп не подпишет разработанный Конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, если в него не внесут изменения. Соответствующее видеообращение Трамп разместил в Twitter.

«Я прошу Конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие выплаты в $600 до $2 тыс. или до $4 тыс. на семью. Призываю Конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст», — сказал Трамп.

Президент назвал «позором» документ, направленный ему на подпись. Он также высказал предположение, что не все члены Конгресса прочитали законопроект, так он слишком «длинный и сложный».

По словам Трампа, в законопроект включены лишние и ненужные статьи расходов. Это, например, помощь третьим странам, а также поддержка учреждениям культуры США и экологическим программам. Вместо этого президент призвал увеличить поддержку населения, а также малого и среднего бизнеса.