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Пандемия коронавируса ,  
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Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

У 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения, следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашних заданий
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депрессия и фобии

Стресс на фоне пандемии и жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на психическом состоянии большинства школьников — у 83,8% обучающихся исследователи из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава отметили неблагополучные психические реакции пограничного уровня: депрессивные состояния — предположительно у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%. Об этом говорится в исследовании центра, посвященном самочувствию детей и подростков, обучающихся дистанционно, с которым ознакомился РБК.

Как проводилось исследование

Онлайн-опрос проводился с конца апреля по конец мая, в нем приняли участие почти 30 тыс. школьников из 79 регионов России. Учащиеся представлены в возрастном диапазоне с 5 по 11 класс. Они отвечали на вопросы о физической активности, использовании гаджетов в условиях дистанционного обучения, изучалось также психоэмоциональное состояние школьников.

Большинство (69,2%) школьников — участников опроса во время пандемии коронавируса ограничивали свои передвижения и сидели дома.

Только относительно каждого восьмого учащегося (13,4%) можно говорить о благоприятной психолого-социальной адаптации к условиям самоизоляции и дистанционного обучения. Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна. При том что почти трети школьников (32,5%) удавалось сохранять ровное и положительное настроение, 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня.

Полученные данные, пишут авторы, говорят о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков.

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась самоизоляция лишь 16,8% опрошенных.

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Из-за самоизоляции школьники стали меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях (35,4%). О недостаточной продолжительности сна (7 часов и менее) рассказал каждый четвертый школьник (25,4%).

Треть школьников сообщили о панике и апатии перед началом учебного года
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Последствия использования смартфонов и наушников

Смартфон — самое неподходящее устройство для использования в учебных целях, делают вывод авторы исследования. Вместе с тем именно смартфон был самым популярным устройством, которое использовали школьники во время самоизоляции (89,2%), а непосредственно для учебы его использовали большинство подростков (73,1%). В целом ежедневно разными гаджетами пользовались практически все учащиеся (99,2%).

Школьники чаще всего жаловались на покраснение глаз (18,1%), на их усталость (44,9%), на общее утомление при длительной работе на компьютере или другом устройстве.

«При регулярном и длительном использовании в ходе учебных занятий смартфон следует рассматривать как серьезный фактор риска развития патологии зрения у детей и подростков», — говорится в исследовании.

Кроме смарфтонов и компьютеров 72,5% участников опроса использовали наушники во время дистанционного обучения, при этом больше четверти (29%) опрошенных использовали их около 4 часов и более. Большинство (85,9%) школьников не испытывали дискомфорта при использовании, меньшинство жаловалось на тяжесть в голове, шум и заложенность в ушах и др.

Дистанционное обучение школьников показало, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения, заключают авторы.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: школьники, обучение онлайн, Минпросвещения
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