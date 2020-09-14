Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

У 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения, следует из опроса НМИЦ здоровья детей Минздрава. Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашних заданий

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Депрессия и фобии

Стресс на фоне пандемии и жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на психическом состоянии большинства школьников — у 83,8% обучающихся исследователи из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава отметили неблагополучные психические реакции пограничного уровня: депрессивные состояния — предположительно у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%. Об этом говорится в исследовании центра, посвященном самочувствию детей и подростков, обучающихся дистанционно, с которым ознакомился РБК.

Как проводилось исследование Онлайн-опрос проводился с конца апреля по конец мая, в нем приняли участие почти 30 тыс. школьников из 79 регионов России. Учащиеся представлены в возрастном диапазоне с 5 по 11 класс. Они отвечали на вопросы о физической активности, использовании гаджетов в условиях дистанционного обучения, изучалось также психоэмоциональное состояние школьников.

Большинство (69,2%) школьников — участников опроса во время пандемии коронавируса ограничивали свои передвижения и сидели дома.

Только относительно каждого восьмого учащегося (13,4%) можно говорить о благоприятной психолого-социальной адаптации к условиям самоизоляции и дистанционного обучения. Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна. При том что почти трети школьников (32,5%) удавалось сохранять ровное и положительное настроение, 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня.