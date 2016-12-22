В ФАС поступили жалобы на цены авиабилетов в города проведения ЧМ-2018

ФАС не обнаружила признаков сговора между авиакомпаниями о повышении цен на билеты в города, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, однако обещает обсудить с перевозчиками эту проблему

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О каких конкретно жалобах идет речь, представители службы не уточнили. «В ФАС России на рассмотрении находятся три обращения касательно авиабилетов по направлениям ЧМ-2018. Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования», — заявил представитель регулятора в ответ на запрос РБК.

За полгода до мундиаля цены на авиабилеты в некоторые из городов, которые примут матчи турнира, превысили стоимость аналогичных перелетов в другие дни того же сезона в два—пять раз, выяснил РБК. Самый резкий в процентном соотношении рост наблюдается на авиабилеты в Волгоград, где запланировано четыре игры группового этапа.

В исследовании РБК проанализированы цены на самые дешевые из доступных на декабрь 2017 года билетов по всем маршрутам между городами, принимающими матчи ЧМ-2018. Оказалось, что даже если покупать билет сейчас, за полгода до чемпионата, заплатить придется минимум в два раза больше, чем в другие летние дни.

В ФАС отмечают, что признаков сговора пока не наблюдается. «Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания. Мы проработаем с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен по указанным направлениям», — отмечает регулятор.

Представители авиакомпаний утверждают, что рост стоимости связан с высоким спросом. «По большинству направлений авиабилеты по самым низким тарифам на дни, предшествующие ключевым матчам, уже практически раскуплены», — отметили в пресс-службе компании S7.

Аналогичная ситуация с билетами авиакомпании «Уральские авиалинии». «Те рейсы, которые сейчас есть в расписании, по большей части раскуплены, остались только более дорогие тарифы (премиум эконом и бизнес)», — заявляют в авиакомпании.