Дорогой мундиаль: как растут цены на перелеты в дни ЧМ-2018

За перелеты между городами ЧМ по футболу 2018 года в дни, близкие к матчам турнира, уже надо заплатить в среднем на 230% больше, чем за билеты на обычные дни. Перевозчики говорят: дешевые билеты уже кончились

Самолетом или поездом

На рассмотрении ФАС сейчас находятся три обращения граждан, касающиеся стоимости авиабилетов в города ЧМ-2018, который состоится с 14 июня по 15 июля. Каких именно дат касаются обращения, в ведомстве не уточнили. «Мы внимательно изучим все обстоятельства и применим меры антимонопольного реагирования, — сообщили РБК в ведомстве. — Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает. Однако в связи с высоким приоритетом проведения чемпионата маршруты в города ЧМ-2018 являются для нас предметом повышенного внимания».

В ФАС обещают проработать с авиакомпаниями вопрос стабилизации цен и напоминают о намерении РЖД бесплатно перевозить болельщиков. Однако билет на поезд, несмотря на отсутствие необходимости за него платить при наличии билета на матч в другом городе, вряд ли устроит всех, в том числе из-за длительности переезда.

Сейчас на сайте транспортной дирекции турнира размещено предварительное расписание движения составов для болельщиков. При поездке из Москвы в Сочи в вагоне придется провести от 24 до 42 часов, из Москвы в Волгоград и Екатеринбург — до 25 и 26 часов соответственно. Причем найти в нынешнем расписании прямой поезд между двумя городами не всегда возможно.

В оргкомитете турнира РБК заявили, что организовывать специальные чартерные авиарейсы для болельщиков пока не планируется. «Оргкомитету «Россия-2018» неизвестно о планах по организации дополнительных чартеров для болельщиков между городами проведения ЧМ-2018», — заявили в пресс-службе. Таким образом, желающим сэкономить время придется воспользоваться регулярными рейсами российских авиакомпаний.

РБК проанализировал цены на перелеты между всеми городами — участниками ЧМ-2018 и выяснил, что средний рост цен на самые дешевые перелеты в города проведения ЧМ-2018 в дни матчей составил 230% по сравнению с другими днями лета, а сильнее всего подорожал перелет в Волгоград. На некоторые рейсы в дни проведения чемпионата мира купить билеты в эконом-класс невозможно, на другие — осталось совсем немного.

Как мы считали Для мониторинга цен использован сервис Google Flights. Для каждого города, в котором пройдут матчи ЧМ-2018 (в том числе матчи плей-офф) взята цена на билет туда-обратно из каждого из десяти других городов, принимающих чемпионат. Билет туда рассчитывается на день, предшествующий матчу, а билет обратно — на следующий за матчем (предполагается, что болельщик прилетит в город за день до игры и улетит на следующий день в город, откуда прилетел). Считаем, что болельщик не будет делать более одной пересадки, а общее время в пути не должно превышать десяти часов. Учитывается минимальное на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик Google Flights, для билета, удовлетворяющего указанным условиям. Для некоторых пар городов не удалось найти билеты, удовлетворяющие условиям. Как правило, речь идет о городах, для сообщения между которыми чаще используется наземный транспорт, например Саранск — Нижний Новгород, Саранск — Волгоград, как из-за близости друг к другу, так и из-за неразвитого авиасообщения. Для сравнения цен мы взяли билеты на аналогичные трехдневные поездки по тем же маршрутам в тот же сезон, но удаленные от дат проведения ЧМ-2018: в пределах последней недели мая — первой недели июня или в первую неделю августа. Цены рассчитывались в разные дни недели, чтобы избежать разницы в ценах из-за подорожания билетов в выходные. Сравнение проводилось по средней цене во все дни матчей против средней минимальной цены в дни, удаленные от дней чемпионата.

В Волгоград, как в Хабаровск...

Перелет в Волгоград во время проведения турнира подорожал больше всего. Если в начале лета 2018 года из Москвы сюда можно будет слетать в среднем за 6,3 тыс. руб., то в дни проведения ЧМ цена возрастает до 30–40 тыс. руб. Самые дешевые билеты на даты перед матчами предлагает компания S7. Чтобы добраться из Москвы в Волгоград на матч Тунис — Англия, который пройдет 17 июня, и вернуться обратно, придется заплатить больше 36 тыс. руб.

В пресс-службе перевозчика РБК заявили, что такое подорожание связано с тем, что самые дешевые билеты уже раскуплены.

«Мы отмечаем повышенный спрос на рейсы в города — организаторы чемпионата мира, особенно среди иностранных пассажиров, — отметили в пресс-службе S7. — По большинству направлений авиабилеты по самым низким тарифам на дни, предшествующие ключевым матчам, уже практически раскуплены. В настоящее время мы ведем переговоры с аэропортами о выделении слотов для дополнительных рейсов в период проведения чемпионата».

36 тыс. руб., судя по сервису онлайн-бронирования компании, придется выложить за тариф «Эконом базовый», который предусматривает провоз только ручной клади. Примерно за те же деньги (на 2 тыс. руб. дороже) у S7 можно купить билеты на эти же даты в Хабаровск.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров согласен, что высокая цена перелетов в Волгоград в этот период обусловлена высоким спросом. По его словам, влиять на цену может и удаленность Волгограда от других городов, в том числе Москвы, что делает авиатранспорт единственным удобным средством сообщения с городом: «К тому же, чтобы добраться до Волгограда из некоторых городов России и зарубежья, придется лететь через Москву, что сказывается на стоимости перелета».

Предусмотрительные болельщики Комментирует директор по развитию онлайн-сервиса для организации путешествий One Two Trip Аркадий Гинес: «Волны спроса футбольных болельщиков на авиабилеты коррелируют с этапами продаж билетов на сами матчи и становятся все более заметными с каждым из них. Первые бронирования мы зафиксировали 13 сентября, то есть за день до открытия продаж билетов на матчи, которые в течение месяца — с 14 сентября по 13 октября — распределялись путем жеребьевки. Следующий период первого этапа продаж длился меньше двух недель — с 16 по 28 ноября, но количество оформленных за этот период авиабилетов в принимающие чемпионат мира города оказалось больше в четыре раза, чем в предыдущий период. Наконец, 1 декабря состоялась финальная жеребьевка, а 5 декабря начался новый этап продаж билетов на матчи. В течение декабря болельщики уже приобрели столько же авиабилетов, сколько за предшествующие ему три месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Максимальное количество билетов было продано в день финальной жеребьевки, когда болельщики узнали, в каких городах будут играть их любимые команды. С этого момента бронирования билетов в города ЧМ производятся ежедневно».

... а в Саранск, как в Токио

Самые дешевые билеты из других городов чемпионата в Саранск и обратно приходятся на рейсы с пересадкой (кроме Москвы). Чтобы попасть в Сочи из столицы Мордовии и вернуться обратно 22–24 июня, придется заплатить больше 80 тыс. руб. (рейс S7). На эти же даты также с пересадкой в Москве по вполне сопоставимым ценам продаются билеты в Токио: желающим посетить Японию билет туда-обратно обойдется в 81,2 тыс.​

Из Самары в Екатеринбург, как три раза в Израиль

Одни из самых дешевых билетов на дни ЧМ-2018 в Екатеринбург из Москвы, Сочи и Калининграда предлагают «Уральские авиалинии». Однако если в обычные дни билет из столицы стоит около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. Например, чтобы попасть на игру Мексика — Швеция 27 июня, придется заплатить более 40 тыс. руб.

В пресс-службе авиаперевозчика РБК сообщили, что расписание на лето еще не до конца составлено, соответственно, не все рейсы еще доступны к продаже. «Те рейсы, которые сейчас есть в расписании, по большей части раскуплены, остались только более дорогие тарифы (премиум эконом и бизнес), — заявили в «Уральских авиалиниях». — Авиакомпания в данный момент рассматривает вопрос об увеличении частот рейсов на период проведения ЧМ по футболу, окончательное решение будет в январе».

На рейсы из Москвы в Екатеринбург и обратно 26–28 июня у компании действительно очень мало мест в эконом-классе, цена на них варьируется от 21 тыс. до 24,3 тыс. руб. в один конец.

Чтобы прилететь из Самары в Екатеринбург, придется заплатить еще больше: от 55 тыс. до 70 тыс. руб. На эти же даты «Уральские авиалинии» предлагают билеты в Тель-Авив из Самары и обратно за 23 тыс.

Московские тарифы

Желающим долететь до места проведения матчей из Москвы, несмотря на всю развитость столичной инфраструктуры и существование прямых рейсов по всем направлениям, все равно придется заплатить в несколько раз больше по сравнению с обычными днями. Дороже всего в натуральном выражении — добраться в Саранск — придется отдать 42,5 тыс. руб., затем следуют Екатеринбург и Волгоград с билетами за 40,1 тыс. и 37,2 тыс. соответственно.

Позиция авиаперевозчиков

UTair предоставляет одни из самых дешевых летних билетов в Нижний Новгород. Тем не менее на этом направлении наблюдается подорожание почти в пять-семь раз. Представитель UTair заявил РБК, что авиакомпания не меняла стоимость билетов на период проведения чемпионата. «Любое масштабное мероприятие увеличивает спрос, и самые дешевые билеты в каждом из тарифов раскупаются пассажирами заранее», — заявляет перевозчик.

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов отметил в разговоре с РБК, что такая ситуация является нормальной: «Когда самая дешевая категория выкупается, остаются более дорогие. То есть вы по-прежнему покупаете кресло эконом-класса, но изменяются правила тарифа. В связи с высоким спросом на авиабилеты в период ЧМ-2018 в города-участники авиакомпании вполне могли повысить цены».

Представитель «Аэрофлота» сообщил РБК, что компания не повышала тарифы на дни проведения ЧМ-2018. «В «Аэрофлоте» действует динамическая система ценообразования. Основной принцип: чем раньше клиент приобретает билет, тем выше возможность купить его по минимальным тарифам, и наоборот, чем позже он приобретается, тем выше шанс, что останутся билеты только по максимальным тарифам. Очевидно, что билеты на дни проведения ЧМ-2018 пользуются высоким спросом, и клиенты в первую очередь выкупают билеты по минимальным тарифам», — заявил представитель компании.

Стоит отметить, что, судя по данным сервиса онлайн-бронирования компании, на упомянутые рейсы действительно существует высокий спрос. Например, на рейс 22 июня из Екатеринбурга в Сочи билетов эконом-класса уже не осталось, однако на некоторых направлениях эконом по-прежнему можно купить, а его стоимость все равно намного выше, чем в обычные дни.

Как подчеркивает Юминов, в рамках эконом-тарифа цена билета может варьироваться, но не в пять-десять раз. «Это повод регулятору обратить внимание на ситуацию и проверить обоснованность повышения стоимости, — отмечает эксперт. — В случае с зимней Олимпиадой в Сочи была ситуация, когда стоимость перелета была очень высокой. В ситуацию вмешался регулятор, в результате за несколько месяцев до события цены снизились».