«Коммерсантъ» анонсировал новые задержания в СК по делу Шакро Молодого

По делу о коррупционных связях криминального авторитета Захария Калашова подозреваются несколько руководящих сотрудников Следственного комитета

Захарий Калашов (Шакро Молодой) (в центре) (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Как сообщает газета «Коммерсантъ», несколько руководящих сотрудников Следственного комитета России подозреваются в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым, известным по кличке Шакро Молодой. Они могут быть задержаны вслед за экс-сотрудником следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко (перешедшего на работу в «Роснефть» бывшего следователя арестовали 27 декабря).

Имена возможных фигурантов новых дел издание не называет.

Крамаренко помещен под стражу до 15 февраля 2018 года. Ему вменяется взятка (ст. 290 УК). По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, и собеседника в правоохранительных органах, речь идет о деньгах от Захария Калашова.

По данным «Коммерсанта», кадровая зачистка ведомства в целом продлится до весны, а закончиться она может масштабной реформой СКР. Реформы в ведомстве могут быть проведены уже весной будущего года, указывает издание.

Как отмечает газета, в высших эшелонах власти рассматриваются две концепции. Согласно им, комитет либо вернется под полный контроль прокуратуры, либо вовсе будет расформирован. В последнем случае сконцентрированное в СКР следствие распределится между МВД и прокуратурой.

В СКР уже реагировали на публикации о том, что ведомство ждет крупная реформа. Так, 21 декабря представитель СКР Светлана Петренко заявила, что «все это вбросы, не более».

Крамаренко не единственный сотрудник Следственного комитета, задержанный по делу Шакро. Ранее были задержаны руководитель ​управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил​ Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов и экс-замначальника Главного следственного управления СКР по Москве генерал Денис Никандров. Их обвинили в получении взятки $1 млн за помощь в освобождении приближенных Шакро Молодого.

Главные фигуранты дела — сам Шакро Молодой, а также его подручный Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Они обвиняются в вымогательстве у столичных бизнесменов, из-за конфликта с которыми 14 декабря 2015 года на Рочдельской улице в Москве произошла перестрелка. Шакро и его сообщники решили помочь дизайнеру Фатиме Мисиковой, последняя утверждала, что хозяйка ресторана Elements Жанна Ким не доплатила ей за ремонт 8 млн руб. Шакро, Кочуйков и еще один фигурант дела Эдуард Романов потребовали деньги, Ким, в свою очередь, позвала бывшего полковника КГБ и адвоката Эдуарда Буданцева, который пришел не один. Завязалась драка, в ходе которой Буданцев застрелил двоих подельников Кочуйкова и Романова.