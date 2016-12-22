СМИ раскрыли подробности задержания сотрудника «Роснефти» по делу Шакро

Сотрудник «Роснефти», ранее возглавлявший управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы, был задержан после обысков дома и на даче. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что 27 декабря управление ФСБ может подать в Лефортовский суд столицы ходатайство об аресте Крамаренко.

По некоторым данным, следствие активизировалось после того, как с ним начал активно сотрудничать один из фигурантов, бывший первый заместитель начальника столичного управления Следственного комитета Денис Никандров, рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего дела, — он якобы сообщил о коррупционной схеме, в которой замешан в том числе Крамаренко. В сентябре стало известно о сделке со следствием еще одного фигуранта дела, замглавы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова.

О задержании Крамаренко стало известно вечером 26 декабря. О том, что он работает в юротделе «Роснефти», сообщалось в марте 2017 года, однако должность точно не известна — СМИ называют его начальником отдела, эту же информацию подтверждал источник РБК в компании, но представитель «Роснефти» сообщил РБК, что задержанный сотрудник — не руководитель отдела. Его должность уточняется, добавил он.

Летом 2016 года сотрудники ФСБ и СКР задержали начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого заместителя руководителя московского ГУ СКР Дениса Никандрова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Они были арестованы до 15 января 2018 года.​

Следствие подозревает их в получении взятки в $1 млн от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. За эти деньги они обещали освободить из СИЗО приближенных Калашова, арестованных после перестрелки на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Причиной перестрелки на Рочдельской стал спор между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой — по словам последней, ей заплатили за ремонт не всю обещанную сумму, и Ким осталась должна 8 млн руб. За деньгами пришли несколько человек, в том числе ​сообщники Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов. Ким позвала на переговоры экс-полковника КГБ адвоката Эдуарда Буданцева, который прибыл не один. В результате Буданцев, которого начали избивать, застрелил из пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.​