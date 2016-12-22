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Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро
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Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро
Общество, 27 дек, 18:59
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Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро
Суд отправил под стражу сотрудника «Роснефти» Алексея Крамаренко, который ранее возглавлял следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Ему вменяется взятка в рамках дела Шакро Молодого
Захарий Калашов (Шакро Молодой) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Лефортовский суд отправил под стражу сотрудника «Роснефти» Алексея Крамаренко, который ранее был начальником следственного управления СК по Центральному административному округу Москвы. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь инстанции Екатерина Краснова.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 20 суток, то есть до 15 февраля 2018 года», — сказала она.

Крамаренко вменяется взятка (ст. 290 УК), следовало из поступившего в суд ходатайства следователя ФСБ. По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, и собеседника в правоохранительных органах, речь идет о деньгах от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В июле 2016 года по делу об этой взятке были арестованы высокопоставленные офицеры СКР. По версии следствия, бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР генерал Михаил​ Максименко, его экс-заместитель Александр Ламонов и экс-замначальника ГСУ СКР по Москве генерал Денис Никандров получили от представителей Шакро Молодого $1 млн за освобождение из СИЗО двоих его подручных — Андрея Кочуйкова и Эдуарда Романова, которые были арестованы за вымогательство после перестрелки на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года. Через полгода после их ареста ГСУ Москвы переквалифицировало Кочуйкову и Романову обвинение на более мягкое (с хулиганства на самоуправство) и не стало ходатайствовать о продлении им срока содержания под стражей, что ФСБ связывает со взяткой от Шакро.

Алексей Крамаренко (Фото: АГН «Москва»)

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После резонансных арестов Крамаренко подал рапорт об увольнении из СКР. «Коммерсантъ» связывал этот шаг именно с расследованием дела о взятке. Офицер полтора года оставался в статусе свидетеля по делу. В марте этого года стало известно, что Крамаренко устроился на работу в «Роснефть». Источник РБК в компании сказал тогда, что тот устроился специалистом в правовой отдел. В среду «Роснефть» подтвердила, что Крамаренко является ее сотрудником, однако уточнила, что «занимается вопросами безопасности».

Вице-президентом «Роснефти» по безопасности с сентября 2016 по март 2017 года работал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который считается одним из самих влиятельных российских силовиков. Он известен тем, что курировал громкие силовые операции, в том числе задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина. С Феоктистовым, по данным «Новой газеты», был хорошо знаком и главный фигурант дела о взятке от Шакро Молодого — Максименко. С их сотрудничеством издание связывало в том числе аресты губернаторов и вице-губернаторов.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: ГСУ СКР , Алексей Крамаренко , дело Шакро
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