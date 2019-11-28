Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
СМИ сообщили об получении хакерами данных портала поиска работы в Москве Общество, 21:08 «Краснодар» одержал третью победу подряд в Лиге Европы Спорт, 21:04 Суд заочно арестовал двух бизнесменов по делу братьев Магомедовых Общество, 20:48 Депутаты предложили ввести психиатрические осмотры преподавателей вузов Общество, 20:40 Сбежать из российской зимы: все о дерзком кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 20:37 Магнитогорский «Металлург» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ Спорт, 20:15 Власти Москвы сочли устаревшим проект здания на месте «Соловья» Общество, 20:13 В Таиланде утонул турист из России Общество, 20:11 Карельский завод «Системы» назвал возможную причину желтого снега Общество, 19:59 Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря Общество, 19:58 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 19:51 В России исключили возобновление авиасообщения с Грузией в 2019 году Общество, 19:51 Активиста «Голоса» приговорили к обязательным работам за угрозы убийством Общество, 19:51 Опросы предсказали Борису Джонсону уверенную победу на выборах Политика, 19:46
Общество ,  
0 
Карельский завод «Системы» назвал возможную причину желтого снега
На необычный цвет осадков пожаловались в середине ноября жители карельского города Сегежа. На предприятии заявили, что такой цвет могли вызвать пары из пароконденсатной системы бумагоделательной машины комбината
Фото: Отражение. Карелия / VK

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (входит в Segezha Group корпорации АФК «Система») назвал свою версию появившегося желтого снега в городе Сегежа (Карелия). В заявлении компании, поступившем в РБК, сказано, что технологический отдел и санитарно-промышленная лаборатория предприятия провели анализ образцов атмосферного воздуха и снега в зоне влияния комбината.

«Все показатели по воде и атмосфере в норме», — говорится в сообщении. «Тем не менее, пары из пароконденсатной системы бумагоделательной машины ЦБК в указанный период могли содержать окислы железа, что совершенно безопасно для людей и окружающей среды, однако могло оказать влияние на цвет снега в непосредственной близости от предприятия», — сообщил комбинат.

Там добавили, что на ситуацию могли повлиять и погодные условия. В период с 11 по 13 ноября в Сегеже наблюдались пониженное давление атмосферного воздуха с полным отсутствием ветра и сильный туман, сообщила компания. «С учетом погодной обстановки пары не рассеивались, а были прижаты к земле», — сказано в заявлении Сегежского ЦПК.

Общество
Минприроды назвало причину появления в Омске черного снега

В середине ноября жители Сегежи в соцсетях опубликовали фотографии желтого снега и мертвых птиц в городе. Республиканское управление Роспотребнадзора позднее заявило, что не выявило превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк заявила РБК, что анализ взятых проб проводится и по линии Росприроднадзора. Анализ результатов этих замеров еще не завершен, добавила она. Говоря о результатах исследования Минсельхоза о причинах гибели птиц, Кабатюк заявила, что взаимосвязи между гибелью птиц и работой Сегежского ЦБК не установлено.

«По результатам исследований Минсельхоза, у погибших голубей зафиксировано только повышенное содержание поваренной соли в печени. Причина смерти птиц — остановка сердца. По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия — это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах», — сказала она.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Бондаренко
Теги: Карелия, снег
Материалы по теме
В Карелии полностью сгорело здание школы и детского сада
Общество
В Карелии автобус с детьми упал в кювет
Общество
Следователи в Карелии проверят случай нападения медведя в цирке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter