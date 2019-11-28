Карельский завод «Системы» назвал возможную причину желтого снега

На необычный цвет осадков пожаловались в середине ноября жители карельского города Сегежа. На предприятии заявили, что такой цвет могли вызвать пары из пароконденсатной системы бумагоделательной машины комбината

Фото: Отражение. Карелия / VK

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (входит в Segezha Group корпорации АФК «Система») назвал свою версию появившегося желтого снега в городе Сегежа (Карелия). В заявлении компании, поступившем в РБК, сказано, что технологический отдел и санитарно-промышленная лаборатория предприятия провели анализ образцов атмосферного воздуха и снега в зоне влияния комбината.

«Все показатели по воде и атмосфере в норме», — говорится в сообщении. «Тем не менее, пары из пароконденсатной системы бумагоделательной машины ЦБК в указанный период могли содержать окислы железа, что совершенно безопасно для людей и окружающей среды, однако могло оказать влияние на цвет снега в непосредственной близости от предприятия», — сообщил комбинат.

Там добавили, что на ситуацию могли повлиять и погодные условия. В период с 11 по 13 ноября в Сегеже наблюдались пониженное давление атмосферного воздуха с полным отсутствием ветра и сильный туман, сообщила компания. «С учетом погодной обстановки пары не рассеивались, а были прижаты к земле», — сказано в заявлении Сегежского ЦПК.

В середине ноября жители Сегежи в соцсетях опубликовали фотографии желтого снега и мертвых птиц в городе. Республиканское управление Роспотребнадзора позднее заявило, что не выявило превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.