Следователи в Карелии проверят случай нападения медведя в цирке

Следственный комитет по Республике Карелия начал проверку по сообщению СМИ о нападении медведя на циркового дрессировщика во время представления.

По информации пресс-службы СК, инцидент произошел в цирке шапито «Аншлаг», принадлежащем предпринимателю из Пензы. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как отмечает СК, во время нападения в зале находилось большое количество детей, а арена цирка не была огорожена. Также указывается, что никто из зрителей не пострадал, а дрессировщик отказался от медицинской помощи.

О происшествии на цирковом представлении в городе Олонец стало известно 24 октября. Позже в Сети появилась видеозапись инцидента, сделанная одним из зрителей.

На ней видно, что бурый медведь исполняет номер с тележкой, после чего дрессировщик дает ему еду. В этот момент животное набрасывается на мужчину и валит его на пол. Другой цирковой сотрудник стал бить медведя ногами, а затем применил электрошокер.