В Карелии полностью сгорело здание школы и детского сада

В поселке Луусалми Калевальского района в Карелии полностью сгорела школа, на базе которой также находился детский сад. Об этом сообщает «КарелИнформ».

По данным ГУ МЧС по региону, к тушению пожара по адресу ул. Советская, д. 2, где находится школа, приступили в 16:00. Огонь был ликвидирован в 18:35. В тушении были задействованы пожарно-спасательные отделения Калевальского района и Костомукшского городского округа. Как сообщает «КарелИнформ», в Луусалми нет своей пожарной станции. По данным издания, в сгоревшем здании размещались единственные школа и детский сад в поселке. Местным жителям удалось спасти некоторые вещи и оборудование из спортзала. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе правительства региона изданию также сообщили, что в Луусалми выехал министр образования Карелии Роман Голубев.

В апреле этого года в селе Казачинское в Иркутской области загорелась кровля спортзала одной из школ. Площадь пожара оставила более 450 кв.м. Из здания были эвакуированы 68 детей.