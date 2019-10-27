СМИ сообщили о падении в Карелии автобуса с детьми в кювет

СМИ сообщили о падении в Карелии автобуса с детьми в кювет

В автобусе находились 16 детей и шестеро взрослых. По предварительным данным, пострадавших нет

В Карелии автобус, на котором перевозили детей, упал в кювет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Информацию о том, что автобус с детьми попал в ДТП в Карелии, подтверждает источник ТАСС в экстренных службах.

«В районе поселка Метчелица водитель автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет», — сказал собеседник агентства ТАСС. Источник добавил, что пострадавших нет, все пассажиры эвакуированы в поселок Эссойла», — добавил источник агентства.

Авария, по данным ТАСС, произошло около 20:30 мск. Обстоятельства ДТП устанавливаются, добавил собеседник.

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