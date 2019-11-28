ФСБ ликвидировала причастную к теракту в Махачкале банду

В спецслужбах утверждают, что в группировку входили 250 человек. В СК говорят о задержании четырех ее участников в Москве за последние месяцы

В Дагестане пресечена деятельность ОПГ «шараповские», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. Указывается, что группировка в 2007-2015 годах действовала в Дагестане и Москве, а ее члены причастны к убийствам предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, вымогательствам и разбоям.

В ФСБ заявляют, что именно эта ОПГ была причастна к совершению теракта в Махачкале в 1998 году. Тогда в результате покушения на мэра города Саида Амирова погибли 18 человек, более 90 получили ранения. Позже организаторами теракта были названы подполковник милиции Зубайр Муртузалиев и руководитель Пенсионного фонда Буйнакского района Тимурлан Алиев. Они были в 2000 году приговорены к пожизненному лишению свободы.

Как указывают в ФСБ, всего в группировку входили более 250 человек, в том числе сотрудники МВД по Дагестану, члены республиканской адвокатской палаты. По данным спецслужб, основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

В пресс-службе Главного следственного управления по Москве, в свою очередь, сообщили, что с августа по ноябрь были задержаны четыре участника этой ОПГ, которым предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких преступлений. Также обнаружен схрон, в котором хранились гранаты и другие боеприпасы.

В СК также сообщили, что ранее в отношении одного из соучастников банды судом с участием присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.