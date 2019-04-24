Фигурантов дела Таганской ОПГ арестовали по обвинению в убийствах

Расследование еще одного убийства — юриста Натальи Вавилиной в 2017 году — уже завершено и передано в суд. Предполагаемый исполнитель этого преступления — бывший гендиректор ОАО «Зодчий 98» Марат Янбухтин, он уже больше года содержится под стражей.

Что еще известно о деле

Список убийств, к которым, по мнению следствия, может быть причастна таганская группировка, не исчерпывается тремя эпизодами. Об этом свидетельствует упоминавшийся в суде факт, что дела об убийствах Журавлева и Покровского объединены с еще несколькими уголовными дела, которые возбуждены по фактам преступлений в 2000-х и 2010-х годах. «Росбалт» сообщал, что «таганских» проверяют на причастность к убийствам криминальных лидеров Аслана Усояна и Вячеслава Иванькова, а также авторитетного предпринимателя Шабтая Калмановича, осужденного в Израиле за шпионаж в пользу СССР.

В рамках расследования в Подмосковье сотрудниками ФСБ в марте был изъят один из самых больших арсеналов ОПГ в новейшей истории России. Согласно официальному сообщению СКР, который не уточнял, какой именно группировке принадлежало оружие, были изъяты 36 кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства; около 100 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы, автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы «УЗИ», «Витязь», «Скорпион», гранаты и 15 тыс. патронов. В СКР утверждали, что на счету неназванной банды — похищения, убийства, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий.

Защита арестованных от комментариев РБК отказалась, но в суде адвокаты Русанова, Малиновского и Третьяка, как и сами фигуранты, настаивали, что все обвинение строится на анонимных показаниях засекреченного свидетеля. Этот свидетель утверждает, что покинул группировку в 2008 году из-за разногласий.

Адвокаты предлагали внести за подсудимых залоги в 1 млн и 5 млн руб. или отправить их под домашний арест. По мнению защиты, никто из задержанных не скрывался, все они имеют несовершеннолетних детей, а Третьяк, опиравшийся в суде на костыли, недавно перенес сложную операцию на колене.

Представлявший в суде следствие майор Александр Камашев заявил, что Малиновский был заранее предупрежден неизвестными о готовящемся обыске. В итоге оперативники не смогли застать его в квартире, где нашли выключенный телефон и полусобранный чемодан. При этом второй мобильный телефон Малиновского якобы лежал во дворе его дома, а самого подозреваемого задержали только на посту ДПС, вычислив автомобиль его супруги.

Что известно о Таганской ОПГ

В январе были арестованы бизнесмены Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, которых в ФСБ считают лидерами «таганских». Им предъявлено обвинение в убийстве Журавлева. По этому же делу заочно был арестован объявленный в международный розыск на основании постановления генерала Ткачева один из руководителей группы охранных компаний «Берсек» Владимир Греков. По версии спецслужбы, Греков выехал из страны через территорию Украины в одно из государств ЕС.

На сайте группы охранных компаний «Берсек» подчеркивается, что в «штате компании состоят экс-сотрудники ФСО, ФСБ, военных структур и правоохранительных органов».

Среди арестованных в 2019 году предполагаемых участников группировки в СМИ в связке с «таганскими» ранее упоминались Третьяк как близкий к лидерам группировки и Русанов. Последний в 2005 году стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве €1,5 млн у российской «дочки» английской выставочной компании ITE Group PLC, сообщал «Коммерсантъ». Во время избрания меры пресечения Русанов пояснил, что был приговорен в 2006 году к лишению свободы на срок чуть больше года за самоуправство.

Испанские спецслужбы в своем расследовании об отмывании денег русской мафии связывали с Таганской ОПГ также бывшего гендиректора завода «Кристалл» Александра Романова. В 2015 году Bloomberg сообщил, что в материалах дела Романова фигурирует занимавший тогда пост замглавы Банка России Александр Торшин. Сам Торшин категорически опроверг свою причастность к криминалу. «Там нечего комментировать, фактов нет. Я с корреспондентом Bloomberg беседовал три часа, сказал ей все понятно. Приговор по делу коммерсанта Романова есть. Там ни об ОПГ, ни обо мне вообще ничего нет», — заявил Торшин. В ЦБ также заявили о безосновательности публикации Bloomberg. Торшин ушел в отставку в конце 2018 года.