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Фигурантов дела Таганской ОПГ арестовали по обвинению в убийствах
В Москве арестованы новые фигуранты дела Таганской ОПГ. Чтобы исключить утечки «высокопоставленным должностным лицам» расследованием серии убийств бизнесменов занялось банковское управление ФСБ
Фото: Владислав Шатило / РБК

В чем обвиняют «таганских»

Во вторник вечером, 23 апреля, судья Басманного суда Москвы Наталия Дударь удовлетворила ходатайства следствия об аресте 47-летнего замгендиректора ООО «Кузьминки» Олега Русанова, 51-летнего совладельца компании «Вери Кари Рус» Юрия Малиновского и 50-летнего безработного москвича Бориса Третьяка. Все трое были задержаны в понедельник сотрудниками ФСБ по подозрению в причастности к убийствам и участии в Таганской организованной преступной группировке, следует из материалов дела, оглашенных в судебных заседаниях, на которых присутствовал корреспондент РБК.

Следственной группой по делу руководит следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал Николай Тутевич, который руководил расследованием убийства оппозиционера Бориса Немцова, а оперативное сопровождение осуществляют сотрудники у​правления «К» Службы экономической безопасности ФСБ под руководством генерала Ивана Ткачева, который руководил самыми громкими задержаниями чиновников и бизнесменов последних лет.

По словам двух источников РБК в правоохранительных органах, подключить к делу об убийствах банковское управление ФСБ было решено, чтобы исключить утечки оперативной информации о расследовании связанным с Таганской группировкой должностным лицам. Среди них были и высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, в чьи обязанности входило руководство расследованием резонансных убийств, уточнили собеседники РБК. Один бывший следователь, участвовавший в расследовании громких преступлений, пытался покинуть страну после изъятия следственной группой генерала Тутевича материалов по делам, связанным с Таганской ОПГ, добавил собеседник РБК.

Сейчас в производстве следственной группы по Таганской ОПГ несколько уголовных дел: об убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году и об исчезновении в 2004 году бизнесмена Олега Покровского. Его исчезновение связано с конфликтом вокруг рынка «Афганец» в Кузьминках, говорит собеседник РБК, близкий к следствию. Обвинение в убийстве Покровского предъявлены арестованным во вторник Русанову и Третьяку, а Журавлева — Третьяку и Малиновскому.

Расследование еще одного убийства — юриста Натальи Вавилиной в 2017 году — уже завершено и передано в суд. Предполагаемый исполнитель этого преступления — бывший гендиректор ОАО «Зодчий 98» Марат Янбухтин, он уже больше года содержится под стражей.

Что еще известно о деле

Список убийств, к которым, по мнению следствия, может быть причастна таганская группировка, не исчерпывается тремя эпизодами. Об этом свидетельствует упоминавшийся в суде факт, что дела об убийствах Журавлева и Покровского объединены с еще несколькими уголовными дела, которые возбуждены по фактам преступлений в 2000-х и 2010-х годах. «Росбалт» сообщал, что «таганских» проверяют на причастность к убийствам криминальных лидеров Аслана Усояна и Вячеслава Иванькова, а также авторитетного предпринимателя Шабтая Калмановича, осужденного в Израиле за шпионаж в пользу СССР.

В рамках расследования в Подмосковье сотрудниками ФСБ в марте был изъят один из самых больших арсеналов ОПГ в новейшей истории России. Согласно официальному сообщению СКР, который не уточнял, какой именно группировке принадлежало оружие, были изъяты 36 кг взрывчатки, два самодельных взрывных устройства; около 100 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы, автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы «УЗИ», «Витязь», «Скорпион», гранаты и 15 тыс.  патронов. В СКР утверждали, что на счету неназванной банды — похищения, убийства, вымогательства и рейдерские захваты московских предприятий.

Защита арестованных от комментариев РБК отказалась, но в суде адвокаты Русанова, Малиновского и Третьяка, как и сами фигуранты, настаивали, что все обвинение строится на анонимных показаниях засекреченного свидетеля. Этот свидетель утверждает, что покинул группировку в 2008 году из-за разногласий.

Адвокаты предлагали внести за подсудимых залоги в 1 млн и 5 млн руб. или отправить их под домашний арест. По мнению защиты, никто из задержанных не скрывался, все они имеют несовершеннолетних детей, а Третьяк, опиравшийся в суде на костыли, недавно перенес сложную операцию на колене.

Представлявший в суде следствие майор Александр Камашев заявил, что Малиновский был заранее предупрежден неизвестными о готовящемся обыске. В итоге оперативники не смогли застать его в квартире, где нашли выключенный телефон и полусобранный чемодан. При этом второй мобильный телефон Малиновского якобы лежал во дворе его дома, а самого подозреваемого задержали только на посту ДПС, вычислив автомобиль его супруги.

Что известно о Таганской ОПГ

В январе были арестованы бизнесмены Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, которых в ФСБ считают лидерами «таганских». Им предъявлено обвинение в убийстве Журавлева. По этому же делу заочно был арестован объявленный в международный розыск на основании постановления генерала Ткачева один из руководителей группы охранных компаний «Берсек» Владимир Греков. По версии спецслужбы, Греков выехал из страны через территорию Украины в одно из государств ЕС.

На сайте группы охранных компаний «Берсек» подчеркивается, что в «штате компании состоят экс-сотрудники ФСО, ФСБ, военных структур и правоохранительных органов».

Среди арестованных в 2019 году предполагаемых участников группировки в СМИ в связке с «таганскими» ранее упоминались Третьяк как близкий к лидерам группировки и Русанов. Последний в 2005 году стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве €1,5 млн у российской «дочки» английской выставочной компании ITE Group PLC, сообщал «Коммерсантъ». Во время избрания меры пресечения Русанов пояснил, что был приговорен в 2006 году к лишению свободы на срок чуть больше года за самоуправство.

Испанские спецслужбы в своем расследовании об отмывании денег русской мафии связывали с Таганской ОПГ также бывшего гендиректора завода «Кристалл» Александра Романова. В 2015 году Bloomberg сообщил, что в материалах дела Романова фигурирует занимавший тогда пост замглавы Банка России Александр Торшин. Сам Торшин категорически опроверг свою причастность к криминалу. «Там нечего комментировать, фактов нет. Я с корреспондентом Bloomberg беседовал три часа, сказал ей все понятно. Приговор по делу коммерсанта Романова есть. Там ни об ОПГ, ни обо мне вообще ничего нет», — заявил Торшин. В ЦБ также заявили о безосновательности публикации Bloomberg. Торшин ушел в отставку в конце 2018 года.

Автор: Максим Солопов
Теги: ОПГ, Таганская ОПГ, убийство, СКР, ФСБ
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