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На месте крушения Су-30 в Иркутске нашли «черные ящики»

В Иркутске на месте крушения истребителя Су-30 обнаружили «черные ящики»
Под обломками на месте крушения истребителя Су-30 в Иркутске нашли бортовой самописец и прибор регистрации параметров полета, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ». «Черные ящики» доставили для расшифровки в Подмосковье
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Участники расследования крушения истребителя Су-30, который 23 октября упал на жилой двухэтажный дом, нашли на месте крушения прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в экстренных службах и близкий к технической комиссии расследования.

По данным агентства, приборы доставили для расшифровки в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах, они находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для процесса.

РБК направил запрос в Минобороны.

Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе Иркутска 23 октября. Погибли оба пилота, собственники дома не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома. Здание загорелось.

Су-30 выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи рассматривают две основные версии причины крушения в Иркутске истребителя Су-30 — отказ авиационной техники и ошибку пилотирования. Также есть третье предположение — одновременная потеря летчиками сознания из-за проблем с дыханием, которые могли возникнуть из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом. К этому могли привести как нехватка или переизбыток кислорода, так и случайное попадание в дыхательную смесь азота.

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