«Коммерсант» узнал о третьей версии крушения Су-30 в Иркутске

Следователи считают, что пилоты упавшего на жилой дом истребителя могли потерять сознание из-за проблем с кислородом

Фото: МЧС России

Следователи рассматривают две основные версии причины крушения в Иркутске истребителя Су-30 — отказ авиационной техники и ошибка пилотирования, но есть и третье предположение — одновременная потеря летчиками сознания из-за проблем с дыханием, пишет «Коммерсант».

Проблемы с дыханием у пилотов могли возникнуть из-за неисправности системы обеспечения экипажа кислородом, к чему могли привести как нехватка или переизбыток кислорода, так и случайное попадание в дыхательную смесь азота. Отравление им может привести к смерти, но установить данный факт сложно, поскольку азот составляет 78% объема воздуха, указывает «Ъ».

Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте (ВМСУТ) изъяло «унифицированную газоразрядную станцию с медицинским кислородом», которая используется для заправки самолетов этим газом. Кроме того, следователи назначили «химические и судебно-медицинские экспертизы».

Ранее источник «РИА Новости» также называл возможной версией причины крушения проблемы с дыханием у пилотов, в том числе и из-за попадания азота в баллоны.

Истребитель упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе Иркутска 23 октября. В результате погибли оба пилота, собственники дома не пострадали, так как в момент происшествия их не было дома. Здание загорелось.

Су-30 выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).