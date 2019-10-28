Начальника полиции Ступино задержали при получении взятки

Речь идет о сумме в 500 тыс. руб. Помимо начальника полиции, среди подозреваемых фигурируют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Ступино

Сотрудники управления собственной безопасности МВД России совместно с ФСБ задержали при получении взятки нескольких сотрудников ОВД по городу Ступино (Московская область). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, среди задержанных при получении взятки в 500 тыс. руб. были начальник полиции Ступино, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения. На сайте ОМВД указано, что пост начальника полиции занимает полковник Андрей Желудков.

Руководством подмосковного главка МВД назначена служебная проверка, материалы на задержанных переданы в СК.

В октябре суд арестовал главу полиции московского района Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его заместителя Сергея Устинова. Они были задержаны в момент получения от адвоката Сергея Зуева 3,5 млн руб. и проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, Смирнов, получив информацию о процессуальной проверке в отношении Зуева, вымогал у него взятку в размере 7 млн руб. Как утверждал на суде полицейский, он думал, что Зуев вместо денег передает ему «деревенский самогон».