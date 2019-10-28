Начальника полиции Ступино задержали при получении взятки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 63,87 (-0,13) Quote, 14:01
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 70,84 (-0,28) Quote, 14:01
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:54 Кудрин назвал главную проблему реализации нацпроектов Экономика, 18:49 Около московского стадиона «Открытие Арена» произошел пожар Общество, 18:49 Угрозы судье, возвращение Маркова и антирекорд СКА. Итоги недели КХЛ Спорт, 18:42 Путин увеличил штат органов прокуратуры Общество, 18:38 Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу» Бизнес, 18:34 Хоккейный клуб «Сочи» назвал имя нового главного тренера Спорт, 18:18 РФС не накажет Слуцкого за критику руководства «Ротора» Спорт, 18:17 В Совфеде предложили варианты наказания за пропаганду наркотиков в Сети Общество, 18:07 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 18:04 Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей Экономика, 18:02 Медведев подписал поручение о мерах по экономическому росту России Экономика, 18:00 Трагедии и триумфы Хоакина Феникса от А до Я Стиль, 17:59 В «Южную Якутию» инвестируют более 110 млрд руб. Пресс-релиз, 17:58
Общество ,  
0 
Начальника полиции Ступино задержали при получении взятки
Речь идет о сумме в 500 тыс. руб. Помимо начальника полиции, среди подозреваемых фигурируют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Ступино

Сотрудники управления собственной безопасности МВД России совместно с ФСБ задержали при получении взятки нескольких сотрудников ОВД по городу Ступино (Московская область). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, среди задержанных при получении взятки в 500 тыс. руб. были начальник полиции Ступино, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения. На сайте ОМВД указано, что пост начальника полиции занимает полковник Андрей Желудков.

Общество
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб.

Руководством подмосковного главка МВД назначена служебная проверка, материалы на задержанных переданы в СК.

В октябре суд арестовал главу полиции московского района Дорогомилово Дмитрия Смирнова и его заместителя Сергея Устинова. Они были задержаны в момент получения от адвоката Сергея Зуева 3,5 млн руб. и проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, Смирнов, получив информацию о процессуальной проверке в отношении Зуева, вымогал у него взятку в размере 7 млн руб. Как утверждал на суде полицейский, он думал, что Зуев вместо денег передает ему «деревенский самогон».

Авторы: Евгений Калюков, Артём Губенко
Теги: взятка, Ступино
Материалы по теме
Глава полиции района Дорогомилово сообщил о принятой за самогон взятке
Общество
Суд арестовал замначальника полиции района Дорогомилово
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter