В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб.

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб.

Суд в Петербурге освободил из-под стражи следователя Алексея Шиманского. Всего по делу о передаче «по цепочке» 19 млн руб. в качестве взятки, по данным «Фонтанки», проходят пять человек

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не нашел оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, они были освобождены в зале суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Оба мужчины — подозреваемые по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК России). По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб.

Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.

«Фонтанка» без указания ссылок на источники информации рассказывает обстоятельства этого уголовного дела. По данным издания, всего в деле о передаче многомиллионной взятки, фигурируют пять человек.

Изначально предприниматель с фамилией Юнг (его имя не уточняется), который якобы «не хотел отвечать по делу» о незаконном выводе из России 700 млн руб, передал адвокату Алексею Одинцову 19 млн руб. После этого юриста задержали оперативники ФСБ, а он согласился сотрудничать со следствием и в рамках оперативно-розыскных мероприятий передал 19 млн заместителю местной транспортной прокуратуры Тимуру Горному.