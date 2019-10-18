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Глава полиции района Дорогомилово сообщил о принятой за самогон взятке
Начальник полиции ОМВД по Дорогомиловскому району Москвы Дмитрий Смирнов, задержанный по делу о мошенничестве, рассказал, что ожидал получить от адвоката Сергея Зуева не 3,5 млн руб., а бутылку самогона
Дмитрий Смирнов (в центре) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Заместитель начальника отдела МВД, начальник полиции по Дорогомиловскому району Москвы Дмитрий Смирнов не признал вину по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом он заявил в Пресненском суде Москвы, который в пятницу, 18 октября, рассматривал ходатайство следствия о его аресте, передает корреспондент РБК.

Смирнова подозревают в том, что, «получив информацию о процессуальной проверке в отношении некоего [Сергея] Зуева, который является адвокатом, решил использовать эту информацию в своих целях и стал вымогать у Зуева взятку в размере 7 млн руб.», — рассказал на заседании представитель Главного следственного управления СК по Москве. При получении 3,5 млн руб. подполковник полиции был задержан.

«Я считаю [заключение под стражу] слишком суровой мерой, прошу избрать мне домашний арест. Я никак не намерен мешать следствию, только содействовать в установлении всех обстоятельств. Проживаю с матерью, которой 80 лет, и малолетним ребенком», — заявил 42-летний офицер в суде. Суд в итоге принял решение заключить его под стражу.

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Смирнов представил суду свою версию событий. «Ко мне подошел оперативник и заявил, что подъехал Зуев, хочет встречу. Следствие считает, что встреч было несколько — это не соответствует действительности. Я вышел к нему с [заместителем Сергеем] Устиновым, мы сели в его машину, ни о чем не разговаривали. Зуев сказал, что привез Устинову пакет. Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка, он обещал. Я спросил: магарыч привез? Он сказал: привез. Протянул пакет, и я передал его Устинову, потому что он ему предназначался. Там оказались денежные средства», — говорит он.

Устинов и Смирнов были задержаны 17 октября при получении 3,5 млн руб. «По предварительной информации эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.», — отметили в пресс-центре МВД.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: МВД, коррупция, самогон, взятка
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