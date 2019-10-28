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Орешкин предложил Кудрину поискать в Счетной палате агентов разведки
Глава Минэкономразвития пожаловался, что огромное количество запросов из контрольного органа мешает его ведомству работать, и напомнил, что именно так парализовал работу британской разведки советский агент Ким Филби

Огромное количество запросов, поступающих в Минэкономразвития из различных контрольных органов, в том числе Счетной палаты, мешает ведомству нормально работать. На это пожаловался глава министерства Максим Орешкин, выступая на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

«Сотрудники сидят, пишут, пишут, пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, это и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые вот эту вот отчетность собирают — и [мы] закапываемся», — сказал Орешкин, обращаясь к главе Счетной палаты Алексею Кудрину (цитата по ТАСС).

Говоря о невозможности работать, Орешкин напомнил, что именно за счет чрезмерной загрузки написанием отчетов в свое время парализовал работу британской контрразведки советский агент Ким Филби, занимавший до своего разоблачения ряд постов в МИ-6.

«Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки МИ-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов. Когда мои сотрудники начинали активно вести работу, вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал их никому не нужной бумажной рутиной, и их активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», — процитировал Филби министр.

Орешкин пожаловался, что сотрудники его ведомства еженедельно отправляют в Счетную палату данные по каждому нацпроекту, но, кроме того, приходится ежемесячно отвечать еще на 5-6 запросов.

Кудрин в ответ поинтересовался значат ли слова Орешкина, что нужно искать врагов в своих рядах. «Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», — ответил Орешкин, — «У вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки», — добавил министр.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Максим Орешкин, Счетная палата
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