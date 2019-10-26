Ответы Максима Орешкина на вопросы читателей РБК. Главное

Инвестиционный климат.

«Инвестиционный климат это не только административные процедуры. Важный момент — это предсказуемость. В правительстве подготовлен специальный законопроект, чтобы изменения для компаний происходили как можно реже и регуляторная среда была предсказуемой. Нужно менять налоговое обложение, уменьшать его для тех, кто активно инвестирует».

Недостаточное развитие технологий

«В горизонте 5 — 10 лет искусственный интеллект может до 1 п.п прибавить в динамику экономического роста».

Рост расходов на инфраструктуру, поддерживающих инвестиции

«В рамках бюджетных средств должен расти объем расходов на инфраструктуру, поддерживающих инвестиции. Это может дать существенный прирост в динамику инвестиций. Нужно работать по сбережению долгосрочных накоплений населения».

Изменение структуры кредитования

«Центробанк ограничивает потребительское кредитование, вводит дополнительное регулирование. Правительство стимулирует кредитование малого и среднего предпринимательства: существует специальная программа, которая набирает обороты — больше 200 млрд руб. кредитов будет выдано в IV квартале. Есть ряд других программ, меняющих структурно кредитование в сторону инвестиционного кредита».

Недостаточное качество управления

«Нужно помогать повышению качества управления в частном секторе. На это направлен нацпроект по производительности труда. К сожалению, не все российские предприятия хотят увеличивать свою прибыль: не хотят попасть в передрягу, чтобы у них отняли бизнес. Если нет доверия к судебной, правоохранительной системе, то предприниматели переживают и начинают боятся».

О введении прогрессивной шкалы налогообложения

«Мы хотим снизить уровень дифференциации доходов в нашей стране. Государство в этом направлении делает очень много: повышение МРОТ, повышение зарплат бюджетникам в социальной сфере. Что касается богатых — повышение налогов на дорогие автомобили, налогов на недвижимость. Элементы прогрессивности уже есть. <…> Обложения налогами расходов — гораздо более эффективно. <…> Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: «Да, я готов». Но нужно все тщательно просчитать.

<…> У прогрессивной шкалы есть много побочных последствий, которые нужно просчитывать. В Москве живет большая часть богатого населения. И весь доход от прогрессивного налогообложения пойдет в столичный бюджет. А если мы снизим налог на доходы для менее богатого населения, то потеряют в первую очередь другие регионы, а Москва потеряет мало».

Читатели РБК направили более 2 тыс. вопросов министру. Максим Орешкин успел ответить на 20 вопросов.

О возможности стимулирования экономики за счет количественного смягчения

«Это возможно, но для этого должна продолжить снижаться инфляция и ставка Центробанка должна опуститься до нулевой отметки. <…> Но доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно. Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции и чуть ниже инфляции. В России при таргете инфляции на уровне 4% ниже уровня 3-процентной базовой ставки лучше не уходить. Если уровня 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит бюджета. <…> Во многом политика низких процентных ставок усиливает расслоение в обществе, а это экономически вредно».

О реализации национальных проектов

«Любой предприниматель знает — в первый год реализации проекта его приходится пересматривать в чем-то, идет донастройка. В целом большого отклонения от траектории бюджетных расходов нет. <…> В нацпроектах очень много капитальных расходов, у них оплата всегда смещена на более поздний период. <…> Да, не все нацпроекты сработали так, как это было запланировано. По отдельным проектам использовано 10-15% ресурсов. Очевидно, что по этому году те программы, которые были запланированы, не будут выполнены в полном объеме. Но есть и те нацпроекты, где нормальные проценты исполнения будут к концу года. С точки зрения исполнения бюджета, нужно смотреть конец года, потому что часть работ будет оплачиваться в четвертом квартале.

У нас в принципе бюджет каждый год исполняется с определенным недоисполнением. Это нормальная практика, нет задачи потратить деньги во что бы то ни стало, распихивать их по экономике».

О либерализации валютного законодательства

«Правительство считает большую часть регулирования в этой части рудиментами. За него упорно борется ЦБ, который называет непонятные для меня причины, что начнутся утечки, оттоки. <…> Чтобы деньги не утекали, нужно не барьеры создавать, а хорошие условия. <…> В перспективе я за полный отказ от валютного контроля».

О низкой монетизации экономики

«В долге важна динамика, а не его абсолютный уровень. По нашим оценкам кредитное предложение должно составлять примерно 5-7%, чтобы мы имели стабильную инфляцию на уровне 4%. Сейчас кредитное предложение меньше, поэтому инфляция замедляется и есть потери в экономическом росте».

О справедливости механизма формирования коэффициента-дефлятора на ЕНВД для всех групп товаров

«Я считаю справедливыми те налоги, которые, в первую очередь, опираются на выручку и доход предпринимателей. ЕНВД (Единый налог на вмененный доход — РБК) — очень странный налог, его многие используют для оптимизации налогообложения, а у тех, кто ведет абсолютно легальный бизнес, он вызывает другие проблемы: у человека доход снизился по какой-то причине (бизнес не задался, товарная группа не та), а ставка налога все равно индексируется. А вот при упрощенной системе налогообложения, где платится процент от выручки или от дохода, для него бы налог в таком случае снизился. Именно поэтому в самозанятых ставка установлена как процент от выручки: хороший период — заплати побольше, плохой период — нагрузка снижается».

Приведет ли отмена ЕНВД к уничтожению малого бизнеса

«Переход на упрощенную систему налогообложения с понятной процентной ставкой от дохода и бизнеса — это гораздо более правильно с точки зрения дальнейшего развития. <...> Необходимо расширять лимит упрощенной системы налогообложения и переходный режим между «упрощенкой» и общим налоговым режимом, чтобы не было шока».

О блокировке счетов предпринимателей банками

"Есть очень серьезные риски, связанные с отмыванием средств, поэтому есть и блокировки. Но очевидно, что в каких-то моментах палку перегнули.... ЦБ готов идти на изменения, чтобы, не увеличивая риски, ускорить процедуры выхода из блокировок, найти те конструкции, которые бы снизили избыточное давление на бизнес. Мы в регионах от предпринимателей слышим об этой проблеме».

Как на отрасль влияет законопроект о значимых интернет-ресурсах

«Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний, как, например, «Яндекс», «Мэйл.ру», РБК. Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами. Это очевидно, понятно и бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее у нас будет не настолько хорошим, насколько нам бы хотелось.

Но, с другой стороны, есть вопросы безопасности. Все страны относятся к ним серьезно, но находят разные решения. Китай установил файрвол, который всех от всех отрезал: западные сервисы вообще не могут попасть на тот рынок. Этот подход не кажется мне правильным. «Яндекс» - практически единственный в мире поисковик, который конкурирует с Google, и эту конкуренцию не просто выдерживает, а зачастую и выигрывает. Без таких компаний будущего нет. Есть вопросы безопасности. Важно найти правильный баланс. Без компании «Яндекс» наше будущее будет небезопасным. У нас не будет современной экономики, самые квалифицированные специалисты в сфере IT покинут страну. Нам нужен приток высококлассных специалистов, а не отток».

О критике Центробанка за жесткую денежно-кредитную политику

«Я не критикую ЦБ постоянно. <...> У ЦБ задача одна и она понятна — удерживать инфляцию на уровне 4%. Других запросов к ним нет, они должны с ним справляться. Пока тренд по кредитованию идет вниз, это значит, что то снижение процентных ставок, которое было, было недостаточным».

С кого из западных экономистов и политиков можно брать пример в профессиональном росте и в личностной реализации

«Практически у каждого человека можно чему-то научиться. Нет ни одного человека в мире, который собирает в себе все лучшие качества. Я внимательно слежу за Рейем Далио (основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates — РБК), человек с масштабным мышлением, понимает, что происходит в мировой экономике, чувствует ее на кончиках пальцев. Могу выделить Пола Кругмана (экономист, лауреат Нобелевской премии — РБК). Славится своим критическим отношением к экономической реальности».