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Орешкин поддержал  высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд руб. на строительство высокоскоростной магистрали Петербург — Москва — Нижний Новгород
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил он, не уточнив источники финансирования.

«Есть целый ряд позитивных эффектов кроме прямых от перевозок: из-за пассажирского сообщения и, в частности, «Сапсанов» грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — сказал РБК Орешкин. К тому же можно будет освободить аэропорты на пути следования ВСМ из-за перегруженности пассажирских перевозок, добавил он.

Ранее стало известно, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.

По данным «Коммерсанта», из 600 млрд руб. господдержки 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция + 1%».

Пассажиропоток по ВСМ из Петербурга в Москву и обратно оценивается в 30,6 млн человек в год, на нижегородском — 16,8 млн, транзитный пассажиропоток — еще 662 тыс., сообщало издание со ссылкой на материалы РЖД.

РЖД планируют запустить высокоскоростные поезда в Нижний Новгород в 2024 году, в Петербург — в 2026 году. Они смогут двигаться со скоростью от 200 до 400 км/ч, говорил в начале октября начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын. По его словам, средний тариф на проезд из Москвы в Санкт-Петербург или обратно составит 3,4 тыс. руб.

Согласно Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, которую в 2015 году утвердило руководство РЖД, строительство ВСМ Москва — Петербург должно начаться в период с 2026 по 2030 год. Эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути без остановок — 2 часа 10 мин.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, ВСМ, Максим Орешкин
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