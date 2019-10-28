Орешкин поддержал  высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает целесообразным выделение из бюджета 600 млрд руб. на строительство высокоскоростной магистрали Петербург — Москва — Нижний Новгород

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.

«Мы поддержим проект ВСМ. Сейчас просчитывается модель», — отметил он, не уточнив источники финансирования.

«Есть целый ряд позитивных эффектов кроме прямых от перевозок: из-за пассажирского сообщения и, в частности, «Сапсанов» грузы доставляются из Санкт-Петербурга в Москву через Псков. Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — сказал РБК Орешкин. К тому же можно будет освободить аэропорты на пути следования ВСМ из-за перегруженности пассажирских перевозок, добавил он.

Ранее стало известно, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.

По данным «Коммерсанта», из 600 млрд руб. господдержки 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция + 1%».