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Трамп назвал «ужасом» последние минуты жизни лидера ИГ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп рассказал о последних минутах жизни лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Слова американского главы государства передает агентство Reuters.

«Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе и панике, в ужасе от нападения американских войск на него», — заявил Трамп.

Он пояснил, что террорист подорвал пояс смертника, когда американские военные «загнали» его в тупиковый тоннель. В результате взрыва также скончались трое его детей, добавил Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что идентификация останков подтвердила уничтожение лидера террористической организации. Военной операцией по его ликвидации в сирийской провинции Идлиб, куда прибыл аль-Багдади двумя сутками ранее, занимались силы специальных операций США. Для ее проведения Вашингтон запросил разрешение о полете над территорией Сирии у России, при этом в Москве, подчеркнул Трамп, не знали о цели военной миссии. Минобороны России опровергло сообщения об этом.

Теги: Дональд Трамп, ИГ, терроризм
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