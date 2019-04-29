ИГ впервые за пять лет показало видео со своим лидером аль-Багдади

ИГ впервые за пять лет показало видео со своим лидером аль-Багдади

Запись, на которой выступил боевик, появилась на канале в Telegram организации Al-Furqan, которая связана с экстремистами. На видео аль-Багдади заявил, что битва в сирийском городе Багуз закончена, отмечает Reuters

Абу Бакр аль-Багдади (Фото: AP)

Связанная с экстремистами организации Al-Furqan опубликовала на своем канале в Telegram видеозапись с участием главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, передает Reuters.

На этой записи, по данным агентства, аль-Багдади заявил, что битва в сирийском городе Багуз закончена.

Видео появилось впервые за пять лет, уточняет портал SITE, который отслеживает активность террористов в социальных сетях.

Материал дополняется.