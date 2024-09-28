Меликов: семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выплатят по 1 млн руб.

Семьям погибших при взрыве на заправке в Дагестане выплатят по 1 млн руб.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Семьям погибших при взрыве на автозаправке в пригороде Махачкалы выплатят по 1 млн руб., сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, передает ТАСС.

Пострадавшие получат выплаты в размере от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Сумма будет зависеть от полученных травм.

Взрыв на заправке на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета произошел вечером накануне, 27 сентября. Погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 23 пострадали. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара здание заправки было разрушено, несколько машин повреждены.

В Дагестане 28 сентября объявили днем траура. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).

Меликов в разговоре с журналистами сообщил, что на АЗС, где произошел взрыв, ранее «были выявлены нарушения», однако «те нарушения, которые были выявлены, были <...> устранены».

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