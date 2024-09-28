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Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 12 человек

МЧС Дагестана: при взрыве на АЗС погибли 12 человек
После взрыва на заправке произошел пожар, его удалось локализовать. Погибли 12 человек, среди них есть дети, несколько человек пострадали

Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 12 человек
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12 человек, еще 11 пострадали, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Когда было известно о десяти погибших, МЧС уточняло, что двое из — дети.

В республике объявили 28 сентября днем траура.

Взрыв прогремел накануне вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После этого начался пожар, огонь локализовали. Здание заправки разрушено, повреждения получили несколько машин. Взрыв нарушил подачу электричества в ближайшие населенные пункты.

На заправках в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений
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Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Год назад, 14 августа 2023 года, взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы. Причиной власти назвали детонацию емкостей напротив автозаправки. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.

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Дагестан АЗС взрыв погибшие
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