МЧС Дагестана: при взрыве на АЗС погибли 12 человек

Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до 12 человек

После взрыва на заправке произошел пожар, его удалось локализовать. Погибли 12 человек, среди них есть дети, несколько человек пострадали

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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12 человек, еще 11 пострадали, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС.

Когда было известно о десяти погибших, МЧС уточняло, что двое из — дети.

В республике объявили 28 сентября днем траура.

Взрыв прогремел накануне вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После этого начался пожар, огонь локализовали. Здание заправки разрушено, повреждения получили несколько машин. Взрыв нарушил подачу электричества в ближайшие населенные пункты.

Год назад, 14 августа 2023 года, взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы. Причиной власти назвали детонацию емкостей напротив автозаправки. В результате ЧП 37 человек погибли, более 80 пострадали.