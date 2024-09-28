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Общество ,  
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11

Спасатели обнаружили тело 11 погибшего, разбор завалов продолжается. Власти объявили 28 сентября днем траура в связи со взрывом на заправке в Махачкале

Спасатели извлекли из-под завалов еще одного погибшего в результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее было известно о 10 погибших и 11 пострадавших. Власти объявили 28 сентября днем траура. Правительство примет меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 11
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Взрыв произошел 27 сентября вечером в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После него на АЗС начался пожар, возгорание локализовали. Здание заправки разрушено, в результате взрыва повреждены несколько автомобилей. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение загрязняющих веществ в воздухе в 300-500 м от места взрыва.

На заправках в Дагестане выявили более 4,5 тыс. нарушений
Общество
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что контроль безопасности на АЗС должен стать регулярным и комплексным. Как сообщили в Минэнерго республики, на АЗС в Дагестане выявили 4,5 тыс. нарушений требований безопасности. Годом ранее, 14 августа 2023 года, аналогичный инцидент произошел на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы. В результате взрыва емкостей напротив автозаправки погибли 37 человек, пострадали более 80.

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София Шошина София Шошина
Дагестан АЗС МЧС погибшие
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