Пожарные локализовали пожар после взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС локализовали пожар, который произошел в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Ранее ведомство писало, что здание АЗС разрушено. Техстанция и столовая горели на площади 500 кв. м. Были повреждены две легковые машины и грузовик.

По данным МЧС, на месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.

Взрыв на заправке произошел вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе.

После взрыва на АЗС начался пожар. Региональная прокуратура организовала проверку произошедшего.

В результате погибли пять человек, включая ребенка, еще десять человек были ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель людей (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса).