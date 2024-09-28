В Дагестане после взрыва АЗС обнаружили превышение загрязняющих веществ

Превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида выявили в воздухе в 300-500 м от места взрыва АЗС в пригороде Махачкалы, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на 27 сентября 23:50 мск, превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне — предназначенной для жилой и общественной застройки — не обнаружено, отметили в ведомстве.

Взрыв на заправке в поселке Новый Хушет на федеральной трассе в Карабудахкентском районе произошел вечером 27 сентября. В результате вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 10 человек, включая двух детей, еще 11 пострадали. Власти объявили 28 сентября днем траура. В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС, он будет действовать до особого распоряжения.

Video