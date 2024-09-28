Прокуратура Сахалина начала проверку из-за показа видео аборта школьникам

Видео аборта продемонстрировали старшеклассникам одной из школ в городе Оха. В региональном минздраве сообщили, что показ не был согласован с ведомством. Глава думского комитета по делам семьи обратилась в Генпрокуратуру

Прокуратура Сахалинской области начала проверку из-за показа школьникам «видеосюжета с процессом прерывания беременности», сообщает надзорное ведомство. Прокуроры оценят, соответствуют ли действия сотрудников школы законодательству об образовании.

Ранее о проверке сообщил региональный минздрав, отметив, что показ ролика не был предварительно согласован с ведомством. «В министерстве подчеркивают необходимость придерживаться норм этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы», — заявили в минздраве телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По данным местного телеграм-канала «Стоит», видео аборта крупным планом показали ученикам школы № 7 в городе Оха. Несколько школьников сообщили «Осторожно, новости», что старшеклассников перед занятиями собрали в актовом зале для лекции о вреде абортов, не предупредив о мероприятии заранее. Как пишет телеграм-канал, лекцию провел служитель церкви евангельских христиан Вадим Жаров — основатель движения «Позитивный вирус». По данным СПАРК, организация зарегистрирована в Ярославской области, она занимается деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг.

Сам Жаров сказал изданию Sakhalin News, что показы обычно согласовываются с администрацией, движение проводит эту программу несколько лет, «и впервые такая очень жесткая реакция». «Звонок какой-то из разгневанных мам поступил с просьбой разобраться», — заявил он.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Минпросвещения, отметив, что ролик может нарушать закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а профилактика абортов должна проходить не в школах, а в медицинских учреждениях.

Российские власти в последние годы называют сложной ситуацию с демографией и говорят о падении рождаемости. На этом фоне в стране принимают меры по снижению числа искусственных прерываний беременности, например, в ряде регионов в 2023 году объявили о частичном или полном отказе частных клиник от проведения таких операций, а в некоторых субъектах запрещено «склонение к аборту». На этой неделе в Госдуму внесли законопроекты о запрете «пропаганды чайлдфри».