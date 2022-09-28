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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области 14 человек пострадали из-за взрыва боеприпаса

Боеприпас в Валуйском городском округе сдетонировал «из-за человеческого фактора», сообщил губернатор. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, расследованием занимаются оперативные службы
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Детонация боеприпаса произошла в Валуйском городском округе Белгородской области, пострадали 14 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести», — сообщил он.

В ГУ МЧС России по Белгородской области рекомендовали РБК обратиться в Минобороны и правительство региона. РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства области, направил запрос в Минобороны.

В Валуйский городской округ входят город Валуйки и села. Расстояние от Валуек до границы с Украиной составляет 15 км.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

С начала специальной военной операции район неоднократно подвергался обстрелам. Так, 22 сентября под обстрел попало село Двулучное, в результате там образовалась 12-метровая воронка. В середине месяца со стороны Украины обстреляли село Логачевка, погибла гражданка Украины 1942 года рождения.

Власти также призывали жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться. Весной из соображений безопасности временно вывезли проживающих в селах Сподарюшино и Безымено.

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Белгородская область взрыв боеприпасы Военная операция на Украине
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