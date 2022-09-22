В белгородском селе после обстрела нашли воронку радиусом 12 м

В Белгородской области под удар попало село Двулучное, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате попадания снаряда, чей тип не уточняется, образовалась воронка радиусом 12 м.

Жертв и пострадавших нет, сообщил глава региона.

«Есть разрушения. По докладу главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза», — рассказал он.

Это второе сообщение об обстреле за сегодня. Ранее стало известно об обстреле со стороны Украины в Курской области, семь мин попали в село Елизаветовка.

Материал дополняется.