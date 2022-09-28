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Стрельба в ижевской школе ,  
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Директора охранявшего школу в Ижевске ЧОПа отправили под домашний арест

Следствие просило арестовать руководителя охранного предприятия, поскольку оно не обеспечило надежную охрану школы. СК ранее сообщил, что открывший стрельбу Казанцев убил двух охранников
Андрей Злобин (в центре)
Андрей Злобин (в центре) (Фото: Аделя Зиатдинова / ТАСС)

Индустриальный районный суд Ижевска отправил под домашний арест директора частного охранного предприятия «Щит» Андрея Злобина по делу о стрельбе в школе № 88, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

«Суд, заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая данные о личности обвиняемого, постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, до 27 ноября 2022 года, и установил в отношении него ряд запретов», — говорится в сообщении. СК просил отправить Злобина в СИЗО, его задержали 28 сентября.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
Общество

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие считает, что Злобин, осуществляя руководство деятельностью охранной организации, не обеспечил надежную охрану школы.

Стрельба в школе № 88 произошла утром 26 сентября. Жертвами стали 17 человек, из них 11 детей. Ранения получили 25 человек, в том числе 23 ребенка, сообщил СК. Среди погибших — два охранника школы.

Огонь открыл выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев. В момент нападения на мужчине были толстовка со свастикой и балаклава. Нападавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. СК заявил, что Казанцева характеризовали как замкнутого человека, он был инвалидом второй группы, состоял на психиатрическом учете и получал пособие.

Следователи завели дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение огнестрельного оружия). Позднее СК возбудил еще одно дело — о возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России). Как заявили следователи, Казанцев был приверженцем террористической организации «Колумбайн» (запрещена в России) и хотел привлечь внимание неопределенного круга лиц к преступной идеологии.

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