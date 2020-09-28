Метеорологи рассказали о температурных аномалиях предстоящей зимы

Аномальных морозов этой зимой на территории России не ожидается, зато в некоторых регионах периодически температура будет подниматься значительно выше нормы, просчитали в Гидрометцентре

Температурные аномалии этой зимой будут распределены по территории России неравномерно, отклонения от нормы в разные период будут разнонаправлены, однако аномальных морозов не ожидают нигде.

Карты ожидаемых температур опубликовал Гидрометцентр в рамках Вероятностного прогноза температур в России на отопительный сезон с октября по март.

Так в центральной России — Москве, Нижнем Новгороде, Волгограде, Воронеже, Ульяновске, Самаре, Казани, Перми, Екатеринбурге, и Сургуте температура будет ниже нормы. В то же время на севере — в Петербурге, Карелии, Архангельской области, на юге — Крыму, Кубани, Кавказе, в центральной Сибири — Омске, Новосибирске и Приморье — выше нормы, а в Красноярске, Якутии, Магадане и на Камчатке — сильно выше нормы.

Во вступлении авторы исследования отметили, что «оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58-81%».

В целом на большей части территории России в течение следующих месяцев температура будет или соответствовать климатической норме или превосходить ее. Однако по сравнению с прошлым годом, который выдался необычно теплым, в большинстве регионов будет холоднее.