Синоптики пообещали реинкарнацию «бабьего лета» в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москву 29 сентября придет антициклон, благодаря которому воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В дневные часы потеплеет до +18, то есть произойдет реинкарнация «бабьего лета», — заявил он.

По словам Тишковца, период очень комфортной, по осенним меркам, погоды растянется на конец сентября — начало октября, примерно на 5-7 суток.

Продолжительное теплое и сухое «бабье лето» увеличивает вероятность сырого и бесснежного декабря, заявил ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин. Климатологи считают, что в ближайшее десятилетие шансы на рост продолжительности теплого периода в сентябре высоки.

В Гидрометцентре считают, что о приходе периода «золотой осени» в Москве можно говорить с 21 сентября.