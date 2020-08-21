Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 20 авг, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 20 авг, 13:16
Врач назвал способ улучшить работу мозга Общество, 04:33 В Гидрометцентре сообщили об аномальном потеплении в России Общество, 04:03 Белый дом предупредил об изменении отношений с Москвой из-за Навального Политика, 03:51 Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева Общество, 03:39 Лавров попросил Киев «перестать морочить всем голову» Политика, 03:07 Россия отправит вакцину от COVID-19 в Мексику для испытаний Общество, 03:07 Goodyear разрешила сотрудникам поддерживать полицию после критики Трампа Общество, 02:52 Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области Общество, 02:41 Не главное: какую роль в жизни поколения Z играет секс Совместный проект, 02:32 Лавров выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения с Грузией Политика, 02:17 Собчак заработала почти в 40 раз больше Куклачева Общество, 02:05 СМИ сообщили о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре Политика, 01:38 Россия запросила экстренную встречу Совбеза ООН по антииранским санкциям Политика, 01:10 Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую» Политика, 00:44
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре сообщили об аномальном потеплении в России

В Калининградской области и ряде областей на севере европейской части России установится аномально теплая погода с температурой на 4-5 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура держится в регионе уже неделю, и сохранится до середины следующей. Синоптик назвал настолько теплую погоду редкой для второй половины августа. Он отметил, что в отдельные дни температура достигала рекордно высоких значений.

Вильфанд рассказал о возвращении летней погоды
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также Вильфанд рассказал, что в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии и в Мурманской области температура будет на 4-6 градусов выше нормы. Так, в Мурманске температура поднимется до 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — до 23-25 градусов.

В начале этой недели ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в столичном регионе погода будет «вполне летней». По его словам, в выходные в Москве ожидается 25 градусов.

Теги: Гидрометцент, Роман Вильфанд, погода
Материалы по теме
Гидрометцентр сообщил о завершении купального сезона в шести регионах
Общество
Синоптики пообещали «вполне летнюю» погоду на неделе в Москве
Общество
Синоптики сообщили о возвращении теплой погоды в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter