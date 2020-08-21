В Гидрометцентре сообщили об аномальном потеплении в России

В Калининградской области и ряде областей на севере европейской части России установится аномально теплая погода с температурой на 4-5 градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая температура держится в регионе уже неделю, и сохранится до середины следующей. Синоптик назвал настолько теплую погоду редкой для второй половины августа. Он отметил, что в отдельные дни температура достигала рекордно высоких значений.

Также Вильфанд рассказал, что в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Карелии и в Мурманской области температура будет на 4-6 градусов выше нормы. Так, в Мурманске температура поднимется до 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — до 23-25 градусов.