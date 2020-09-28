Лечившегося от коронавируса губернатора Алтайского края госпитализировали

Виктор Томенко (Фото: Антон Федотов / ТАСС)

С двусторонней пневмонией в больницу попал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«В воскресенье 27 сентября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

При этом в правительстве уточнили, что сейчас тест на коронавирус у Томенко отрицательный.

О заболевании губернатора власти края сообщили 22 сентября. Тогда он перешел на удаленную работу и проходит лечение амбулаторно. Причем это была уже вторая по счету самоизоляция главы Алтайского края: в июне он уходил на семидневный карантин после выявления COVID-19 сразу у нескольких сотрудников администрации губернатора и правительства региона.

В тот же день о заболевании коронавирусной инфиекцией сообщил и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. «Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме», — написал он тогда.